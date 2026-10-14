Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý các quy định mới nhất

Các trường hợp được tính là tham gia BHYT liên tục

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Điều 18, Nghị định 188 của Chính phủ quy định chi tiết mức hưởng đối với trường hợp có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, một số trường hợp được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên theo quy định, cụ thể như sau:

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia BHYT.

Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các trường hợp được cơ quan nhà nước cử đi làm việc ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia BHYT trước khi đi lao động, làm việc ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia BHYT nếu khi về nước tiếp tục tham gia BHYT trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Người lao động trong thời gian làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm trừ thời gian từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đến ngày được nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đã tham gia BHYT trước đó được tính là thời gian đã tham gia BHYT.

Đối tượng quy định tại các Điểm a, b và d, Khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc thì thời gian học tập, công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu được tính là thời gian tham gia BHYT.

Trường hợp không đủ cơ sở để xác định thời gian tham gia BHYT, cơ quan BHXH căn cứ vào một trong các giấy tờ do đơn vị quân đội, công an, cơ yếu cấp có thể hiện quá trình công tác như: Sổ BHXH, quyết định phục viên xuất ngũ, thôi việc; lý lịch: quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, công an nhân dân, cơ yếu; giấy xác nhận quá trình công tác của đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để xác định thời gian tham gia BHYT cho đối tượng.

Đối tượng quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 12 của Luật BHYT khi thôi thực hiện nghĩa vụ dân quân thường trực thì thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính là thời gian tham gia BHYT.

Như vậy, các trường hợp trên được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục để áp dụng mức hưởng khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên.

Người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên có thể được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đáp ứng đủ 2 điều kiện theo quy định.

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục tiếp theo là trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 1/1, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Nếu lương cơ sở áp dụng mức 1.800.000 đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6x1.800.000 đồng = 10.800.000 đồng.

Cùng với đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được mở rộng phạm vi dịch vụ y tế, bao gồm các dịch vụ chuyên khoa và phức tạp hơn.

Ngoài việc được BHYT cho bản thân, những người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục còn được hưởng lợi ích cho cả gia đình.

Điều này có nghĩa là các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế cần thiết, từ phòng khám đến bệnh viện, với mức chi phí hợp lý và được BHYT hỗ trợ một cách toàn diện.

Ngoài ra, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng chế độ giảm phí hoặc miễn phí các dịch vụ y tế cấp cứu, nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời và hiệu quả mà không cần phải lo lắng về chi phí.