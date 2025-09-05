Bài phát biểu gây sốt ‘đậm màu’ công nghệ của nam sinh ĐH Bách Khoa trong lễ khai giảng chưa từng có: “Em mong muốn mình trở nên giàu có”

Hôm nay, 5/9, 1,7 triệu thầy cô và gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào năm học mới. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm để đón chào năm học 2025-2026.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức Lễ khai giảng kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia và Giáo dục. Tại buổi lễ, em Kiều Tuấn Định sinh viên khóa 67 ngành Bán dẫn, Đại học Bách Khoa Hà Nội, là người duy nhất đại diện cho toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước, phát biểu.

Em Kiều Tuấn Định, sinh viên khóa 67 ngành Bán dẫn, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại diện cho toàn thể các em học sinh, sinh viên trong cả nước, phát biểu - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi có mặt tại sự kiện trọng đại, nam sinh ĐH Bách Khoa thấu hiểu sâu sắc rằng, để có ngày hôm nay, thì những ngày qua, biết bao thế hệ đã tận tụy lao động, chiến đấu và hy sinh.

“80 năm qua, dân tộc ta đã đi từ xứ thuộc địa tới quốc gia độc lập, từ chia cắt đến thống nhất, từ bị cô lập đến trở thành đối tác chiến lược toàn diện của các lớn mạnh.

80 năm ấy là bản trường ca viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt, để hôm nay chúng em có thể đón năm học mới trong hòa bình, độc lập và tự do”, Tuấn Định phát biểu.

Là một sinh viên ngành công nghệ, nam sinh này nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển đất nước gắn liền với công nghệ số, trong đó những vi mạch bán dẫn nhỏ bé hay những dòng lệnh AI chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai.

Song song với đó, Tuấn Định cũng khẳng định việc học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, nam sinh này cho biết mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

“Em mong muốn bản thân mình trở nên giàu có. Giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ em lúc già. Giàu để em có nhiều tiền để có thể giúp đỡ những người đồng bào của mình khi khó khăn.

Em muốn đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và muốn khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo, mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ cuộc sống con người”, nam sinh chia sẻ.

Cuối bài phát biểu của mình, Kiều Tuấn Định bày tỏ sự tự hào vì đang là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội, một trung tâm đào tạo có uy tín về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật trong cả nước, nơi đang khiến em dám dệt ước mơ về công nghệ.

