Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài toán của học sinh tiểu học khiến phụ huynh "vò đầu bứt tai", tính tuổi thôi mà khó thế này?

02-12-2025 - 17:23 PM | Sống

Bạn có làm được không?

Tưởng chừng Toán cấp 1 chỉ quanh quẩn với 1 + 1 = 2 hay những bài toán con gà con vịt kinh điển. Nhưng không! Thế hệ Gen Alpha bây giờ đang học những bài toán mà độ "hack não" của nó khiến cả phụ huynh Gen X, Gen Y phải ôm đầu.

Mới đây, một bài toán của học sinh tiểu học đã gây bão trên mạng xã hội. Lý do không phải vì đề bài quá khó tính toán, mà vì cách thể hiện dữ kiện và yêu cầu về cách trình bày lời giải đã khiến nhiều người lớn phải "nhăn mặt". 

Bài chỉ bao gồm một bảng sơ đồ duy nhất thể hiện tuổi của bố và con. Quan sát sơ đồ, có thể thấy dữ kiện nổi bật nhất là sự chênh lệch tuổi giữa hai người, cụ thể là bố luôn hơn con "3 chục tuổi" (30 tuổi). Đây chính là hiệu số tuổi của bố và con.

Bài toán của học sinh tiểu học khiến phụ huynh "vò đầu bứt tai", tính tuổi thôi mà khó thế này?- Ảnh 1.

Bài toán đang nhận được sự quan tâm của dân tình.

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, khi nhiều người tỏ ra thắc mắc không biết phải giải bài toán này thế nào.

- Ôi trời, nhìn sơ đồ mà mình cũng hoa cả mắt. Đáp án thì biết rồi mà không biết trình bày kiểu gì cho đúng, chắc phải ngồi vẽ sơ đồ lại mới hiểu.

- Bài toán tưởng dễ mà trình bày ra thì hóc búa thật sự. Không chỉ con mà đến phụ huynh cũng bối rối luôn.

- Mình cứ tưởng bài số tuổi này đơn giản, ai ngờ hướng dẫn con làm xong mới thấy phức tạp hơn mình nghĩ. Có ai giống mình không?

- Nhìn sơ đồ là hiểu bài, nhưng mà viết ra lời giải cho rõ ràng thì… đúng kiểu “đầu bù tóc rối” luôn. Ai chỉ mình với!

- Thắc mắc giống mình nè, biết kết quả mà không biết cách viết ra sao cho thầy cô nhìn hiểu. Có khi phải hỏi cả group phụ huynh mới ổn.

Cùng lúc đó, nhiều người cũng nhận ra đây là bài toán về hiệu - tỉ, với phương pháp giải mà hầu hết phụ huynh đều đồng tình như sau:

Bố hơn con 30 tuổi, biết rằng tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai bố con

- 3 chục = 30 tuổi

- Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)

- Tuổi của bố là: 30 : 3 x 4 =40 (tuổi)

- Tuổi của con là: 40 - 30 = 10 (tuổi)

- Tuổi của hai bố con là: 40 + 10 =50 (tuổi)

Đáp số: 50 tuổi

Bạn có làm đúng không?

Bài toán đánh bại bốn thí sinh Olympia, nhìn cách giải mà choáng

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay?

Vì sao không phải ai cũng được ngồi ghế cạnh cửa thoát hiểm trên máy bay? Nổi bật

Phụ nữ sau 25 tuổi nên bổ sung 3 loại thịt này nếu muốn trẻ lâu, sống khỏe và tăng cường collagen tự nhiên

Phụ nữ sau 25 tuổi nên bổ sung 3 loại thịt này nếu muốn trẻ lâu, sống khỏe và tăng cường collagen tự nhiên Nổi bật

Khoai Lang Thang tiếp tục lên tiếng về "ồn ào kì lạ nhất sự nghiệp”

Khoai Lang Thang tiếp tục lên tiếng về "ồn ào kì lạ nhất sự nghiệp”

16:51 , 02/12/2025
Cựu thí sinh Olympia tốt nghiệp đại học ở Mỹ, hiện là CEO công ty công nghệ

Cựu thí sinh Olympia tốt nghiệp đại học ở Mỹ, hiện là CEO công ty công nghệ

16:45 , 02/12/2025
U65 về hưu hơn một năm: Gần 20 triệu "bay hơi" mỗi tháng khiến tôi lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ

U65 về hưu hơn một năm: Gần 20 triệu "bay hơi" mỗi tháng khiến tôi lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ

16:20 , 02/12/2025
Hôm nay tôi mới biết: 5 thói quen sinh hoạt chúng ta vẫn làm mỗi ngày ở nhà tưởng đúng mà hóa ra đều sai

Hôm nay tôi mới biết: 5 thói quen sinh hoạt chúng ta vẫn làm mỗi ngày ở nhà tưởng đúng mà hóa ra đều sai

16:15 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên