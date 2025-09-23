Bài toán đầu tư vừa miếng với số vốn dưới 1,9 tỷ tại nội đô Hải Phòng

Sức hút từ "doanh nghiệp thổ địa"

Trong thị trường bất động sản, lợi thế của doanh nghiệp bản địa không chỉ nằm ở quỹ đất hay kinh nghiệm triển khai, mà quan trọng hơn là sự am hiểu văn hóa, lối sống và nhu cầu thực của khách hàng. Hoang Huy Group - cái tên gắn liền với nhiều dấu ấn phát triển đô thị Hải Phòng tiếp tục khẳng định năng lực khi kiến tạo Rose Residence, chuyển hóa sự thấu hiểu thị trường thành sản phẩm vừa mang bản sắc địa phương, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại.

Từ thiết kế căn hộ đến cách tổ chức tiện ích, Rose Residence đều tính toán dựa trên nhu cầu thực tế của cư dân đô thị. Lợi thế ấy tiếp tục được thể hiện rõ trong chính sách tài chính: chiết khấu lên tới 7%, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, cùng lãi suất ưu đãi 0% trong 24 tháng. Thay vì gồng vốn lớn hay trả lãi ngân hàng, người mua chỉ cần thanh toán theo tiến độ khoảng 2%/tháng, tương đương chỉ từ 30 triệu/tháng. Đây là bài toán đầu tư an toàn: không áp lực dòng tiền, không cần vốn quá lớn, vừa hỗ trợ người mua ở thực, vừa mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm nội đô hiếm có.

Nhờ vậy, Rose Residence không chỉ là dự án tiếp nối thành công của Hoang Huy Commerce, mà còn cho thấy sức hút của một doanh nghiệp bản địa khi biến lợi thế thấu hiểu thị trường thành giá trị cụ thể cho khách hàng.

Rose Residence lựa chọn triết lý "Đúng & Đủ"

Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, trung tâm quận Lê Chân, Rose Residence mang đến lời giải cân bằng cho cả khách hàng ở thực lẫn giới đầu tư. Đây là tòa căn hộ cao cấp nhất trong quần thể Hoang Huy Commerce - một khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, tiện ích vận hành ổn định. Ngay khi bàn giao, cư dân có thể hòa nhập tức thì vào nhịp sống nội đô đã định hình, đồng thời đón trọn dư địa tăng giá trong vòng một hai năm tới.

Không gian căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại Rose Residence. (Ảnh Hoàng Huy)

Danh mục sản phẩm gồm căn hộ 1 và 2 phòng ngủ được thiết kế thông minh và tối ưu công năng. Lợi thế này giúp Rose Residence "đúng" với nhu cầu ở thực, đồng thời tạo tính thanh khoản cao nhờ khả năng cho thuê và chuyển nhượng linh hoạt. Vị trí trung tâm giúp mọi nhu cầu thường nhật được rút ngắn khoảng cách từ đại siêu thị Aeon Mall, hệ thống bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp đến trung tâm hành chính của thành phố.

Bể bơi vô cực ngoài trời với công nghệ truyền âm dưới nước, không gian thư giãn cao cấp tại Rose Residence. (Ảnh Hoàng Huy)

Rose Residence không chỉ "đúng" với nhu cầu thực, mà còn "đủ" để kiến tạo một cuộc sống trọn vẹn. Chuỗi tiện ích nội khu được lựa chọn kỹ lưỡng, nhấn mạnh vào giá trị bền vững và trải nghiệm thực tế: bể bơi vô cực ngoài trời với công nghệ truyền âm dưới nước (tiện ích cao cấp chưa từng có tại Hải Phòng), phòng gym hiện đại, không gian coworking đầy cảm hứng, trường mầm non nội khu, sân golf mini… Mỗi thành viên trong gia đình đều tìm thấy không gian riêng: trẻ em vui chơi và phát triển an toàn, phụ nữ có nơi thư giãn, đàn ông có môi trường rèn luyện, cả gia đình cùng tận hưởng một tổ ấm sum vầy theo chuẩn sống nội đô.

Với mức giá dưới 1,9 tỷ đồng, kết hợp cùng chính sách tài chính linh hoạt, Rose Residence không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với bất động sản trung tâm, mà còn khẳng định vị thế của một kênh đầu tư an toàn, thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá rõ rệt trong chu kỳ thị trường mới.

