Bài toán vận hành trong đô thị: TERASU tiếp cận thị trường dầu nhớt theo hướng tối ưu hiệu suất

Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện di chuyển chủ đạo tại Việt Nam, đặc biệt với nhóm tài xế công nghệ và người dùng có tần suất di chuyển cao, bài toán vận hành đang dần thay đổi. Nếu trước đây yếu tố giá hoặc chu kỳ thay dầu là mối quan tâm chính, thì hiện nay, khả năng duy trì hiệu suất ổn định và kiểm soát chi phí sử dụng theo thời gian trở thành yếu tố được chú trọng hơn.

Thực tế cho thấy, điều kiện vận hành tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội đặt ra nhiều thách thức cho động cơ: kẹt xe kéo dài, dừng - chạy liên tục, nhiệt độ môi trường cao. Những yếu tố này khiến động cơ dễ rơi vào trạng thái nóng máy, tăng ma sát và dẫn đến tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn sau một thời gian sử dụng.

Từ thực tế vận hành đến định hướng phát triển sản phẩm

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình phát triển Dầu nhớt TERASU không chỉ dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, mà bắt đầu từ việc khảo sát trực tiếp người dùng thực tế. Đội ngũ phát triển đã làm việc với thợ máy và tài xế công nghệ – nhóm sử dụng xe liên tục mỗi ngày trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Kết quả ghi nhận cho thấy người dùng không đặt nặng các thông số kỹ thuật phức tạp, mà quan tâm đến những yếu tố dễ cảm nhận: xe chạy êm, máy không bị ì khi kẹt xe, và quan trọng hơn là giữ được trạng thái ổn định sau nhiều nghìn km vận hành.

Ở góc độ khác, các nhà phân phối lại quan tâm đến tính ổn định của thị trường, khả năng giữ giá và tiềm năng phát triển dài hạn của sản phẩm. Từ hai góc nhìn này, TERASU được định vị không chỉ là một dòng dầu nhớt, mà là giải pháp hướng đến hiệu suất vận hành bền vững trong thực tế sử dụng.

Công nghệ hướng đến điều kiện vận hành đô thị

Để giải quyết bài toán vận hành trong môi trường đô thị, TERASU phát triển Sản phẩm Dầu nhớt tổng hợp cao cấp SP Ultra Premium dựa trên ba trụ cột công nghệ chính.

SP Ultra Premium được định vị ở phân khúc cao cấp

Sử dụng dầu gốc tổng hợp toàn phần (Group IV PAO & Group V Ester), giúp duy trì độ bền màng dầu trong điều kiện nhiệt độ cao và vận hành liên tục.

Bên cạnh đó, công nghệ màng chắn kép Hyper-ZDP™ được ứng dụng nhằm giảm mài mòn, đặc biệt trong giai đoạn khởi động – thời điểm động cơ dễ bị tổn hao nhất. Hệ phụ gia kiểm soát nhiệt được thiết kế để xử lý tình trạng nóng máy khi xe di chuyển trong điều kiện dừng - chạy liên tục.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc kiểm soát nhiệt và ma sát không chỉ ảnh hưởng đến độ bền động cơ, mà còn liên quan trực tiếp đến mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình vận hành.

Trải nghiệm vận hành và khả năng duy trì hiệu suất

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dòng SP Ultra Premium có khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong quãng đường lên đến khoảng 10.000 km đối với xe số và khoảng 6.000 km đối với xe tay ga, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

Trong các thử nghiệm vận hành kéo dài, khi tháo máy để kiểm tra, sự khác biệt được ghi nhận rõ ở tình trạng piston. Với các loại dầu thông thường, piston thường xuất hiện cặn và dấu hiệu oxy hóa sau một thời gian sử dụng. Trong khi đó, với nền dầu chất lượng cao, bề mặt piston giữ được độ sạch tốt hơn, ít cặn hơn.

Việc kiểm soát cặn bám này có ý nghĩa quan trọng, bởi khi piston sạch, ma sát giảm, động cơ vận hành nhẹ hơn và duy trì trạng thái ổn định lâu hơn. Đây cũng là yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu, đặc biệt với nhóm xe di chuyển cường độ cao.

Tác động đến chi phí vận hành của người dùng

Với nhóm tài xế công nghệ, chi phí vận hành không chỉ nằm ở nhiên liệu, mà còn bao gồm tần suất bảo dưỡng và độ ổn định của xe theo thời gian.

Một động cơ vận hành ổn định, ít bị "xuống máy" sẽ giúp kéo dài chu kỳ thay dầu, giảm hao mòn và hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa. Đồng thời, việc kiểm soát ma sát và nhiệt độ tốt hơn cũng góp phần tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu trong quá trình sử dụng dài hạn.

Theo đánh giá từ thị trường, đây là yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm, trong bối cảnh tần suất sử dụng xe tăng cao và áp lực chi phí vận hành ngày càng lớn.

Bài toán thị trường: Khi giá không còn là yếu tố duy nhất

Thị trường dầu nhớt tại Việt Nam trong nhiều năm qua chủ yếu cạnh tranh bằng giá và chiết khấu. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong hành vi sử dụng, đặc biệt từ nhóm người dùng chạy xe cường độ cao, tiêu chí lựa chọn sản phẩm đang dần dịch chuyển.

Đại diện TERASU cho biết doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào việc xây dựng giá trị sử dụng thực tế và kiểm soát hệ thống phân phối, thay vì mở rộng nhanh.

Thông điệp "Thịnh vượng mỗi ngày" theo đó được hiểu là sự cân bằng lợi ích giữa các bên: người dùng tối ưu chi phí vận hành, thợ máy yên tâm sử dụng và nhà phân phối có thể phát triển ổn định trong dài hạn.

Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Daichi Việt Nam

Website: https://terasu.vn/

Website: https://daichi.vn/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@daichi.vn

Cửa hàng tại Shopee: https://shopee.vn/cskhdaichi.vn

Hotline: 02477791001 - Hotline - zalo: 0348 458 383

Gmail: info@daichi.vn