Searefico E&C lập cú đúp: Top 10 Nhà thầu Cơ điện 2026 và FAST500

Sự kiện do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall, thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bước vào một chu kỳ phát triển mới. Với vị thế là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp tổng thầu cơ điện (M&E) cho các dự án cao cấp, việc nhận cùng lúc hai giải thưởng danh giá đã khẳng định "uy tín" và "năng lực thực thi" là thước đo sống còn cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình khẳng định thương hiệu nhiều năm liên tiếp trong bảng xếp hạng Top 10 Nhà thầu Cơ điện uy tín năm 2026, Searefico E&C còn tiếp tục duy trì sự hiện diện trong FAST500 – Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – minh chứng cho khả năng bứt tốc mạnh mẽ về doanh thu và hiệu quả kinh doanh ngay cả trong những giai đoạn thị trường đầy biến động. Kết quả này không chỉ dựa trên các chỉ số tài chính vững mạnh mà còn là sự công nhận cho nỗ lực tái cấu trúc toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Đến nay, BIM (Building Information Modeling) vẫn là nền tảng đang khẳng định dấu ấn đậm nét trong việc chuẩn hóa năng lực thi công và quản trị của doanh nghiệp. Song hành cùng các tiêu chuẩn ISO quốc tế, năm 2026 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Searefico E&C trong việc làm chủ công nghệ. Mọi quy trình từ thiết kế đến vận hành tại công trường hiện nay đã được số hóa đồng bộ, giúp tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc thực thi các dự án quy mô lớn như Ixora (Hồ Tràm, giai đoạn 2), Movenpick (Hạ Long), Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên), Skyline Marriott (Hà Nội), The Luxury Collection Resort & Spa (Quảng Nam, Đà Nẵng)... đã củng cố niềm tin tuyệt đối với các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Những công trình này không chỉ đòi hỏi sự kỹ thuật cao trong ngành cơ điện mà còn yêu cầu khả năng tích hợp giải pháp thông minh để tối ưu hóa vận hành cho toàn bộ chuỗi cung ứng của khách hàng. Đây chính là những minh chứng sống động cho chiến lược "phát triển dựa trên năng lực thực chất" mà công ty kiên trì theo đuổi.

Đại diện Searefico E&C chia sẻ tại buổi lễ: "Việc nhận 'cú đúp' vinh danh tại Top 10 Nhà thầu Cơ điện và FAST500 năm 2026 là kết quả của chiến lược tập trung vào kỹ thuật chuyên sâu và quản trị rủi ro hiệu quả. Chúng tôi không chỉ xây dựng công trình, mà còn kiến tạo những giá trị bền vững thông qua giải pháp công trình xanh và hệ thống cơ điện thông minh, đáp ứng các tiêu chuẩn ESG khắt khe nhất hiện nay."

Theo đánh giá của Ban tổ chức, điểm chung của các doanh nghiệp dẫn đầu năm 2026 là sự dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững. Searefico E&C không nằm ngoài xu thế đó. Với hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu từ công nghiệp, logistics đến tự động hóa, công ty đang đón đầu những cơ hội mới khi môi trường pháp lý dần hoàn thiện và nhu cầu thị trường hồi phục theo hướng minh bạch hơn. Việc thăng hạng trong bảng xếp hang Top 10 Nhà thầu Cơ điện uy tín năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời cam kết của Searefico E&C trong việc tiếp tục giữ vững vị thế "cánh chim đầu đàn" ngành cơ điện. Hành trình tiếp theo của doanh nghiệp sẽ tập trung mạnh mẽ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng tầm ảnh hưởng trong phân khúc công trình xanh, góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành xây dựng Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi.