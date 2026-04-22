TADA áp dụng chính sách "0 đồng phí nền tảng" - thu nhập hoàn toàn thuộc về tài xế

Trước mắt, đây được xem là nước đi vô cùng thiết thực và hữu ích, giúp các đối tác vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng nhìn xa hơn, đây còn là một sự thích nghi đầy linh hoạt đối với thị trường luôn biến động như biển động.

Áp lực chi phí và bài toán lợi nhuận của nền tảng gọi xe

Thị trường vận tải nói chung và gọi xe công nghệ nói riêng đang đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn. Khi giá xăng tăng nhanh, chi phí này lập tức bào mòn biên lợi nhuận của tài xế, đồng thời buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc điều chỉnh giá cước. Tuy nhiên, việc tăng giá lại có thể khiến nhu cầu di chuyển suy giảm trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, từ đó tạo ra vòng lặp bất lợi cho toàn thị trường.

Trong mô hình kinh tế nền tảng, phần lớn doanh thu của các ứng dụng gọi xe đến từ việc thu phí trên mỗi chuyến đi. Khi chi phí đầu vào tăng, tỷ lệ chia sẻ doanh thu này trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến thu nhập của tài xế – lực lượng đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì hoạt động của nền tảng.

TADA áp dụng miễn phí nền tảng cho tài xế: Nước đi khác biệt trong bài toán lợi nhuận ngành gọi xe

Trong bối cảnh đó, ứng dụng đặt xe TADA đưa ra một hướng tiếp cận đáng chú ý khi chính thức miễn toàn bộ phí nền tảng đối với tài xế từ ngày 22/4/2026. Trước đó, TADA đã tạo được sự khác biệt và nổi tiếng với mô hình 0% hoa hồng. Đây là một bước đi khác biệt so với mô hình phổ biến trên thị trường, khi phần lớn các nền tảng vẫn duy trì cơ chế thu phí theo tỷ lệ.

TADA chính thức trao 100% thu nhập cho đối tác tài xế với chính sách kép: miễn phí nền tảng và phí hoa hồng.

Khi tài xế giữ lại toàn bộ doanh thu từ mỗi chuyến xe, động lực hoạt động có thể được cải thiện, qua đó góp phần duy trì nguồn cung ổn định. Khi nguồn cung được đảm bảo, nền tảng có điều kiện để giữ nhịp thị trường mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào việc điều chỉnh giá cước.

Chiến lược "chia sẻ giá trị" và bài toán cạnh tranh dài hạn

Trên thực tế, mô hình không thu phí nền tảng đã được TADA triển khai tại một số thị trường quốc tế trước đó. Việc từ bỏ một nguồn thu trực tiếp cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn trong việc tìm kiếm các kênh doanh thu thay thế. Điều này đặt ra bài toán về khả năng tối ưu chi phí vận hành, cũng như chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

TADA đang dần chiếm được nhiều sự ủng hộ và tin tưởng hơn từ đối tác tài xế lẫn khách hàng, nhờ vào các nỗ lực tối ưu thu nhập và bình ổn giá cước.

Dù vậy, trong một ngành mà yếu tố niềm tin và sự gắn bó đóng vai trò quan trọng, cách tiếp cận "chia sẻ giá trị" có thể mang lại hiệu quả vượt ra ngoài các chỉ số tài chính ngắn hạn. Khi hệ sinh thái được vận hành ổn định từ phía tài xế, nền tảng cũng có cơ sở để cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng thị phần.

Nhìn chung, quyết định miễn toàn bộ phí nền tảng của TADA không chỉ là một điều chỉnh về chính sách, mà còn phản ánh cách doanh nghiệp này lựa chọn giải bài toán tăng trưởng trong giai đoạn mới. Hướng đi này cho thấy sự ưu tiên dành cho tính bền vững và khả năng cạnh tranh dài hạn trong ngành gọi xe.