MediBros - Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao vì sức khỏe cộng đồng

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công ty Cổ phần Công nghệ cao MediBros được thành lập vào năm 2023 với mục tiêu tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất dược phẩm trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu. Nhà máy dược phẩm Công nghệ cao Medibros (Medibros CNC) đã ra đời như một bước đi chiến lược trong việc kiểm soát hoàn toàn quy trình từ đầu vào nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Medibros CNC được đặt tại lô CN03 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 6/2024 và hoàn thành công trình tháng 12/2025. Nhà máy cũng đã được Cục Quản lý dược đánh giá GMP vào ngày 15-16/1/2026 và chính thức nhận quyết định cấp giấy chứng nhận GMP-WHO ngày 19/3/2026.

Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ bao gồm các dây chuyền: Dây chuyền chế biến và chiết xuất dược liệu cho ra các dạng sản phẩm từ vị thuốc y học cổ truyền đến bột thuốc, cao thuốc; Dây chuyền sản xuất thuốc viên - cốm - bột với các dạng bào chế viên nén, viên nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn cứng, cốm, bột; Dây chuyền sản xuất thuốc viên nang mềm; dây chuyền sản xuất thuốc dạng lỏng gồm siro, dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương. Khi đi vào hoạt động giai đoạn 1 của Medibros CNC có tổng công suất đạt mức 500 đến 700 triệu đơn vị sản phẩm/năm.

Hệ thống chiết xuất và cô đặc cao dược liệu công xuất 4000L

Ngoài dây chuyền sản xuất chính, Medibros CNC cũng chú trọng đầu tư cho nghiên cứu phát triển, giai đoạn 1 đã được đầu tư 01 dây chuyền pilot với đầy đủ trang thiết bị nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot tương ứng với hầu hết các dạng bào chế của nhà máy, đồng thời trang bị đầy đủ các điều kiện lưu mẫu phục vụ nghiên cứu, theo dõi độ ổn định sản phẩm.

Hệ thống sản xuất thử nghiệm

Công tác kiểm tra chất lượng cũng được đầu tư đầy đủ, Medibros CNC có phòng kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn GLP với năng lực đủ để đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm của tất cả các sản phẩm sản xuất tại nhà máy.

Phòng kiểm nghiệm GLP

Hệ thống kho bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP được xây dựng với quy mô, diện tích và tiêu chuẩn đáp ứng đủ các điều kiện bảo quản theo yêu cầu đối với tất cả các hàng hoá, nguyên phụ liệu, thành phẩm tại nhà máy. Hệ thống trang thiết bị phụ trợ cũng được chú trọng đầu tư từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết, hệ thống kiểm soát môi trường sản xuất đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của GMP-WHO. Toàn bộ máy móc trang thiết bị từ phụ trợ, sản xuất, kiểm nghiệm hầu hết đều được nhập khẩu từ các nước: Đức, Anh, Nhật và Trung Quốc.

Hệ thống kho bảo quản

Cùng với việc đầu tư nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, kho bảo quản, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu phát triển và kiểm tra chất lượng, Medibros CNC cũng đặc biệt chú ý đến hệ thống chất lượng, Medibros CNC xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn từ nghiên cứu – phát triển, lựa chọn nguyên vật liệu, sản xuất đến kiểm nghiệm và phân phối sản phẩm. Tất cả quy trình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành, bảo đảm tính khoa học, minh bạch và khả năng truy xuất Medibros CNC đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các giải pháp công nghệ và hệ thống quản lý hiện đại trong giám sát, kiểm soát và lưu trữ dữ liệu chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tính chính xác trong toàn bộ quy trình. Hệ thống chất lượng luôn được giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hình ảnh đào tạo hệ thống quản lý chất lượng

Năng lực sản xuất của Medibros CNC không chỉ dựa trên hệ thống máy móc hiện đại mà còn được bồi đắp bởi nền tảng tri thức y dược sâu sắc. Một điểm đặc trưng trong hoạt động của nhà máy là sự gắn kết chặt chẽ với các giá trị y học cổ truyền Việt Nam. Thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với các cơ sở nghiên cứu, điều trị như Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện YHCT TP Hồ Chí Minh…, Medibros CNC sẽ trở thành nơi ứng dụng thực tiễn các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển hóa những bài thuốc dân gian và di sản của các đại danh y thành những dòng sản phẩm dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao. Sự kết hợp này không chỉ giúp bảo tồn giá trị truyền thống mà còn nâng tầm dược liệu Việt trên bản đồ y học hiện đại.

Khởi đầu với tầm nhìn trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành, MediBros đã sớm xác định y dược và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực mũi nhọn. Hệ thống đã phát triển mạng lưới các công ty thành viên rộng khắp ba miền Bắc – Trung – Nam để kết nối chặt chẽ trong khâu phân phối và tiếp cận thị trường. Trong tương lai, Medibros hướng tới trở thành đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, phát triển và cung ứng các giải pháp sức khỏe, Medibros CNC sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp để đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về công nghệ sinh học và dược phẩm chất lượng cao và mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cho người tiêu dùng.