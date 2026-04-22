Câu chuyện thịt bò và cừu Úc qua tay đầu bếp Á Đông: lifestyle mới cho thực khách Việt

Không đi theo hướng xa xỉ hay cầu kỳ, chuỗi sự kiện lần này tập trung vào những giá trị cốt lõi: nguyên liệu chất lượng, cách chế biến hợp khẩu vị Á Đông, và mức giá thân thiện để nhiều thực khách có thể dễ dàng trải nghiệm.

Hợp tác cùng Golden Gate Group: làm mới trải nghiệm quen thuộc

Trong lần hợp tác này, MLA và Cơ quan Thương mại & Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) đồng hành cùng Golden Gate Group để mang thịt bò và cừu Úc vào những không gian ăn uống quen thuộc với người Việt, nhưng theo cách mới mẻ và thú vị hơn.

Ông Michael Crowley – Giám đốc điều hành của MLA phát biểu tại sự kiện

Điểm nhấn là sự tham gia của Chef Jung Hyun (Jamie) Lee – Lambassador đến từ Hàn Quốc, chủ và đồng sở hữu 6 nhà hàng tại Seoul, trong đó có Yangin Hwadae – một trong những địa chỉ thịt cừu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Chef Jamie trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo thực đơn phiên bản giới hạn, mang đến góc nhìn mới mẻ về thịt đỏ Úc.

Đại sứ thịt cừu ÚC – Lambassodor Jamie nướng thịt mời khách thưởng thức

Các thực đơn bò và cừu Úc phiên bản giới hạn tại hai chuỗi nhà hàng thuộc Golden Gate Group với nhiều ưu đãi hấp dẫn:

"Limited Menu – Đỉnh cao bò & cừu Úc" tại GoGi House từ ngày 28/04 – 13/06/2026

Một phiên bản nâng cấp của trải nghiệm thịt nướng quen thuộc, nơi thịt bò Úc mềm ngọt và cừu Úc thơm lừng được kết hợp cùng sốt ướp kiểu Hàn đã tinh chỉnh để phù hợp hơn với gu Việt. Thực đơn được áp dụng tại GoGi House Hà Nội và TP.HCM.

m-Lamb!! tại WOW! Yakiniku từ ngày 25/04 – 30/06/2026: "Aussie Lamb" – điểm nhấn mới trong thực đơn sẽ mang đến trải nghiệm "thịt cừu Úc chuẩn vị" cho những thực khách trẻ, cởi mở và thích khám phá điều mới.

Collab Dinners: Khi đầu bếp kể câu chuyện nguyên liệu

Bên cạnh việc chạm tới cộng đồng yêu thích BBQ, các Đại sứ Thịt đỏ của MLA còn mang đến những bữa tối 4-hand và 6-hand dành cho nhóm thực khách yêu fine dining và thích sưu tập những trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Đây là nơi thịt bò và cừu Úc được kể lại qua kỹ thuật, cá tính và những màn kết hợp thú vị giữa các đầu bếp châu Á.

Tại Hà Nội, Lambassador Sam Trần và Aussie Beef Mate Reina Chen (Trung Quốc) sẽ tái hợp tại GIA Hanoi vào ngày 22-23/04. Sự trở lại này tiếp tục biến tấu thịt bò và cừu Úc qua lăng kính ẩm thực hiện đại những vẫn giữ tinh thần Á Đông gần gũi.

Tại TP.HCM, Aussie Beef Mate Khải Vũ, Lambassador Francis Thuận và Lambassador Jamie Lee (Hàn Quốc) sẽ cùng mang đến trải nghiệm đa tầng hương vị, nơi những phần cắt thú vị từ thịt bò và cừu Úc được "thổi hồn" theo ba phong cách ẩm thực rất riêng.

BBQ Festival: thưởng thức thịt đỏ Úc theo phong cách rất Úc

Khép lại chuỗi sự kiện là lễ hội BBQ ngoài trời, nơi thực khách có thể thưởng thức thịt bò và cừu Úc trong không khí thoải mái, cởi mở và đúng tinh thần BBQ rất Úc – đơn giản, vui vẻ và mang tính kết nối.

Bà Valeska – Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, MLA

Bà Valeska – Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, MLA chia sẻ: "Với chuỗi hoạt động năm nay, chúng tôi mong muốn đưa thịt bò và cừu Úc đến gần hơn với thực khách Việt theo cách thật tự nhiên – từ những bữa ăn thân mật, những trải nghiệm BBQ thoải mái cho đến các bữa tối được các đầu bếp sáng tạo đầy cảm hứng. Đây cũng là cách MLA tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam, nơi chúng tôi nhìn thấy rất nhiều tiềm năng để phát triển dài hạn."

Từ bàn nướng đến bàn tiệc, hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình mới này và khám phá cách thịt bò, cừu Úc đang trở thành một phần thú vị hơn trong đời sống ẩm thực của người Việt.

Thông tin về Meat & Livestock Australia (MLA):

Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA) là tổ chức phi lợi nhuận do các nhà sản xuất trong ngành sở hữu, chuyên đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và tiếp thị nhằm hỗ trợ ngành thịt đỏ của Australia. Hoạt động xuyên suốt chuỗi cung ứng, MLA góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho thịt bò và thịt cừu Úc.

Thông qua thương hiệu toàn cầu Aussie Beef & Lamb, MLA quảng bá các sản phẩm thịt đỏ an toàn, chất lượng cao và có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời hỗ trợ các đối tác bằng những thông tin chuyên sâu về thị trường và các chương trình tiếp thị chiến lược.

Từ năm 2022, MLA đã tăng cường quan hệ hợp tác với các nhà nhập khẩu, đơn vị bán lẻ và lĩnh vực dịch vụ thực phẩm (Food Service) tại Việt Nam, nhằm cung cấp các hỗ trợ thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Thông tin về Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade):

Austrade là cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư và giáo dục của Chính phủ Australia. Austrade hiện có hơn 80 văn phòng trên toàn thế giới.

Austrade góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của Australia bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, đơn vị du lịch, chính quyền và người dân Australia tiếp cận và phát triển tại các thị trường quốc tế.

Chương trình Đại sứ thịt đỏ Úc

Aussie Beef Mates và Lambassadors là mạng lưới đại sứ ẩm thực toàn cầu của thịt bò và thịt cừu Úc, được Meat & Livestock Australia phát triển trong hơn một thập kỷ. Từ một nhóm nhỏ những người yêu nghề, mạng lưới hiện đã mở rộng thành cộng đồng hơn 100 đầu bếp và chuyên gia ẩm thực tại hơn 20 quốc gia, cùng lan tỏa hương vị và giá trị của thịt đỏ Úc trên toàn thế giới.

Các đại sứ không chỉ là đầu bếp hay chuyên gia trong ngành, mà còn là những người kể chuyện bằng ẩm thực, truyền cảm hứng về chất lượng tự nhiên, bền vững của thịt bò và cừu Úc. Thông qua việc chia sẻ kiến thức, kỹ thuật và sáng tạo món ăn, họ giúp cộng đồng đầu bếp và người yêu ẩm thực khám phá những cách thưởng thức Aussie Beef & Lamb ngon hơn và trọn vẹn hơn.

Tại Việt Nam, cộng đồng Đại sứ Thịt đỏ Úc gồm:

Aussie Beef Mate Khải Vũ – Đồng sáng lập & Bếp trưởng, PRIME Steak Boutique & Chill

Aussie Beef Mate Võ Trọng Tường Lân – Nhà sáng lập, Tastemaker Hub

Aussie Beef Mate Phan Lê Anh Tú – Đồng sáng lập & Bếp trưởng, Ngoặm & TaCỗ

Lambassador Aeron Trần – Tổng bếp trưởng điều hành, El Willy Group

Lambassador Francis Thuận – Nhà sáng lập & Chef Patron, Nephele

Lambassador Sam Trần – Chef Owner, Gia

Lambassador Daniel Nguyễn – Giám đốc điều hành tập đoàn (F&B & Ẩm thực), Mia Luxury Collection

Lambassador Huy Trần – Bếp trưởng, The Reverie Saigon

Các Đại sứ Thịt đỏ Úc cùng tham gia sáng tạo tuyển tập tuyển tập công thức nấu ăn tại nhà, mang đến nguồn cảm hứng cho nhà hàng, đầu bếp và người yêu ẩm thực.