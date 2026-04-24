HHV đặt mục tiêu doanh thu 4.468 tỷ đồng, lợi nhuận 766 tỷ đồng

Việc đồng thời gia tăng quy mô đầu tư, mở rộng danh mục dự án và củng cố năng lực thi công - vận hành không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, mà còn khẳng định vị thế nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng tham gia các dự án quy mô lớn mang tầm quốc gia.

Dự báo lãi 217 tỷ đồng ngay quý 1

Năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) tiếp tục kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, phát triển trên ba lĩnh vực cốt lõi là Đầu tư - Thi công xây lắp - Quản lý vận hành công trình giao thông. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.468 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 766 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 18% và 14% so với năm 2025.

Đại diện HHV cho biết, ngay trong quý 1, công ty dự kiến đạt doanh thu hợp nhất khoảng 907 tỷ đồng, tăng 23 % so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 217 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25% so với quý 1/2025.

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên nghiên cứu, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo hình thức PPP, đặc biệt là công trình có tính kết nối và lan tỏa cao như mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các trục cao tốc liên vùng, các tuyến đường vành đai ở các thành phố lớn và các công trình yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao như hầm, cầu lớn, đường sắt….

Bên cạnh đó, HHV dự kiến tiếp tục góp vốn vào dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 57%. Đây là dự án được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lưu lượng phương tiện mạnh khi các tuyến cao tốc khu vực miền Trung hoàn thiện và đưa vào khai thác trong tháng 4/2026.

Đại diện HHV cho biết, tới đây việc kết nối đồng bộ tuyến cao tốc Bắc - Nam, trong đó có các điểm đấu nối trực tiếp vào hầm Đèo Cả và hầm Cù Mông, sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng, góp phần gia tăng lưu lượng phương tiện trên các tuyến do HHV khai thác. Từ đó doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu ở mảng thu phí năm 2026 đạt hơn 2.600 tỷ đồng

Ở hoạt động thi công xây lắp, HHV đặt kế hoạch doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, tiếp tục triển khai các dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thi công giai đoạn 2 hầm Núi Vung và ba hầm trên tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, đường kết nối vành đai phía Tây TP. Đà Nẵng…

Trước những thách thức do biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng, ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc HHV cho biết doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro đầu vào. Theo đó, HHV tập trung phát triển các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao để phát huy thế mạnh, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu tại chỗ thông qua cơ chế cấp mỏ trực tiếp.

Song song đó, doanh nghiệp đã chủ động ký kết các hợp đồng dài hạn với các đối tác chiến lược, kết hợp dự trữ và đặt hàng khối lượng lớn nhằm ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí trong bối cảnh thị trường biến động.

Đối với hoạt động quản lý vận hành, HHV đặt mục tiêu doanh thu hơn 220 tỷ đồng, đồng thời mở rộng thị phần khi nhiều tuyến cao tốc đầu tư công hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Trong đó, chỉ riêng quý 1, liên danh HHV đã trúng các gói thầu quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong … qua đó tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực có dòng tiền ổn định và bền vững.

Khơi thông cơ chế, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn

Xác định hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2026-2030 và là động lực tăng trưởng dài hạn, trong năm 2025 nhiều quyết sách lớn được ban hành thúc đẩy các nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình hợp tác công - tư (PPP).

Mới đây, Nghị định 122/2026/NĐ-CP ban hành ngày 3/4/2026 nhằm xử lý các vướng mắc đối với những dự án BOT ký kết trước ngày 1/1/2021, đồng thời thể hiện rõ thông điệp chính sách mang tính "công bằng và minh bạch" giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong chia sẻ rủi ro.

HHV là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách này, với hai dự án BOT nằm trong danh mục dự kiến được tháo gỡ vướng mắc và được bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, gồm hầm Đèo Cả (2.280 tỷ đồng) và cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (4.580 tỷ đồng).

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông xe vào tháng 5/2026

Bên cạnh đó, lãnh đạo HHV cho biết các tổ chức tín dụng cũng đã cam kết điều chỉnh giảm lãi vay thấp hơn mặt bằng chung và cố định trong suốt thời gian vay đối với hợp đồng tài trợ vốn cho dự án hầm Đèo Cả và Bắc Giang - Lạng Sơn, nhằm đảm bảo phương án tài chính, nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi thị trường tài chính biến động.

Tổng Giám đốc HHV cho rằng khi các "điểm nghẽn" được xử lý minh bạch, niềm tin của nhà đầu tư sẽ được củng cố, tạo thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia các dự án PPP mới."Điều doanh nghiệp cần nhất là một môi trường pháp lý ổn định và có thể dự báo. Khi niềm tin được khơi thông, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy các dự án hạ tầng mới trong thời gian tới", ông Ngọ Trường Nam nhấn mạnh.

Từ quyết tâm chính trị và các quyết sách lớn, Chính phủ và các địa phương đang giao trọng trách cho khu vực tư nhân làm hạ tầng không chỉ là giải pháp giảm áp lực ngân sách, mà là một lựa chọn chiến lược, trao niềm tin và cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiến bước vươn tầm.

Với nền tảng backlog lớn, năng lực triển khai đồng bộ từ đầu tư, thi công đến quản lý vận hành cùng kinh nghiệm thực hiện các dự án quy mô lớn, HHV đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá, giúp doanh nghiệp không chỉ duy trì tăng trưởng ổn định mà còn mở rộng dư địa phát triển trong trung và dài hạn.