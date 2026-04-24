HPT hoàn thành 138% kế hoạch năm 2025, ghi dấu ấn Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Bên cạnh kết quả kinh tế ấn tượng, HPT ghi dấu với 10 sự kiện tiêu biểu và được ghi nhận thuộc Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 – Ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số.

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế

Kết thúc năm tài chính 2025, HPT đạt doanh thu 1.932 tỷ đồng, hoàn thành 138% kế hoạch năm, tăng trưởng hơn 40% so với năm 2024. Đây không chỉ là kết quả tích cực về mặt số liệu kinh tế, mà còn phản ánh rõ nét năng lực thích ứng linh hoạt trước những biến động nhanh của thị trường công nghệ thông tin, cũng như hiệu quả trong việc triển khai Chiến lược "Đột phá" theo hướng chủ động và có trọng tâm.

Trong bối cảnh doanh nghiệp công nghệ đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc duy trì đà tăng trưởng cao đồng thời đảm bảo hiệu quả vận hành cho thấy nền tảng nội lực vững chắc của HPT, từ năng lực triển khai dự án, phát triển sản phẩm đến mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược.

Song song đó, HĐQT dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20% và sẽ trình Đại hội Cổ đông 2026 (dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 7/2026) thông qua, thể hiện cam kết đảm bảo lợi ích cho cổ đông và duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn.

Hội đồng Quản trị Công ty HPT khen thưởng Ban Điều hành

10 sự kiện tiêu biểu của HPT trong năm tài chính 2025

Năm 2025 là năm bản lề đối với HPT sau 30 năm phát triển. Lấy Chiến lược "Đột phá" làm trọng tâm, HPT chủ động thích ứng và từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ thông tin qua các dấu ấn nổi bật:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo.

Các sản phẩm mang thương hiệu HPT (HPT SmartNOC, HSOC Platform, HPT SAALEM, HPT CSEP…) tiếp tục phát triển tính năng mới và ứng dụng AI, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển theo hướng "chủ động".

Quyết liệt triển khai Chiến lược "Đột phá", thành lập Trung tâm Phát triển Nguồn lực công nghệ - HPT TechForce Center (HTC) và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Tăng trưởng vượt bậc trong hợp tác với đối tác lớn, mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược, ký kết hợp tác quốc tế và đạt các cấp độ đối tác cao.

Khẳng định năng lực cạnh tranh thông qua các dự án chuyển đổi số quan trọng, từ các dự án quy mô quốc gia, khối nhà nước đến ngân hàng, doanh nghiệp lớn và các lĩnh vực tài chính, bất động sản.

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong vận hành và phát triển giải pháp, triển khai đào tạo AI toàn diện, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sáng tạo và phát triển các nền tảng AIoT.

Lần đầu tiên tổ chức sự kiện HPT D-day tại Hà Nội cùng với công bố báo cáo khảo sát ứng dụng AI trong doanh nghiệp; các hoạt động phát triển thương hiệu và kết nối thị trường được đẩy mạnh.

Các hoạt động Văn hoá, chăm lo đời sống CBNV tiếp tục được chú trọng và luôn là thành tố quan trọng trong định hướng phát triển của công ty.

Hướng đến mục tiêu ESG (các chỉ tiêu về Môi trường – Xã hội – Quản trị) qua nhiều hoạt động cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

HPT được ghi nhận thông qua các giải thưởng uy tín từ cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ngành nghề, khẳng định vị thế doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026

Tiếp nối các kết quả đạt được, HPT vừa được ghi nhận thuộc Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Công nghệ - Viễn thông - Chuyển đổi số, nhóm Cung cấp giải pháp CNTT và chuyển đổi số. Chương trình do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) thực hiện, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững, chú trọng các yếu tố ESG.

Nguồn: Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 (www.esg10.vn.)

Trong những năm qua, HPT hoạt động luôn gắn với các mục tiêu ESG thông qua việc kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng, từ các hoạt động hỗ trợ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, đến nâng cao năng lực quản trị và xây dựng môi trường làm việc bền vững. Những nỗ lực này không chỉ góp phần tạo giá trị dài hạn cho doanh nghiệp mà còn thể hiện vai trò của HPT trong việc đồng hành cùng sự phát triển chung của xã hội.

ESG chính là "Tấm vé" đưa công nghệ Việt ra thế giới. Các tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu và công bố thông tin dần trở thành điều kiện bắt buộc, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường. Bảng xếp hạng ESG10 ngành Công nghệ – Viễn thông – Chuyển đổi số là điểm khởi đầu quan trọng cho hành trình chuyển đổi của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Việc được ghi nhận trong bảng xếp hạng này là minh chứng cho định hướng phát triển cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và các yếu tố bền vững, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của HPT trong việc hướng đến chuẩn mực ESG trong hoạt động doanh nghiệp.