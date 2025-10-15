Bamboo Airways tiếp tục khẳng định vị thế tại World Travel Awards 2025

Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á

Đêm 13/10/2025, gala trao giải World Travel Awards khu vực châu Á - châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Hongkong (Trung Quốc), quy tụ sự tham gia các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Tại sự kiện, hãng hàng không Bamboo Airways được xướng tên vinh danh ở hạng mục Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á năm 2025.

Để đạt được giải thưởng này, Hãng đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, Bamboo Airways còn tiếp tục góp mặt trong vòng bình chọn toàn cầu của World Travel Awards 2025, với đề cử "Hãng hàng không khu vực hàng đầu thế giới".

World Travel Awards lần thứ 5 vinh danh Bamboo Airways là Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á

Đại diện Bamboo Airways cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục được World Travel Awards ghi nhận và vinh danh là Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận quý báu cho hành trình bền bỉ của cả tập thể Bamboo Airways – những người luôn nỗ lực mỗi ngày để mang đến cho hành khách trải nghiệm bay an toàn, chu đáo và tràn đầy cảm xúc".

"Đồng thời, giải thưởng này sẽ là một nguồn động lực để Bamboo Airways tiếp tục khẳng định bản sắc riêng và nâng tầm vị thế của một hãng hàng không mang đậm đà bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế", đại diện hãng cho biết thêm.

Ghi nhận quý báu từ các tổ chức quốc tế

WTA được thành lập và công bố từ năm 1993, là giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, với mục tiêu ghi nhận và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu. Năm 2025 là dấu mốc ý nghĩa đánh dấu chặng đường 32 năm hình thành và phát triển của giải thưởng hàng không lâu đời này.

Trước đó, ngay từ năm đầu tiên chính thức cất cánh, Bamboo Airways đã được WTA đánh giá cao và vinh danh ở hạng mục giải thưởng quan trọng này. Đến nay, Bamboo Airways đã 5 lần được WTA bình chọn là Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á vào các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2025. Đồng thời, chương trình khách hàng thân thiết Bamboo Club của Bamboo Airways cũng từng được WTA bình chọn là Chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu châu Á năm 2023.

Nếu WTA được ví như ‘giải Oscar của du lịch thế giới’ thì giải thưởng World Airline Airways của tổ chức xếp hạng hàng không Skytrax lại được xem là ‘giải Oscar trong lĩnh vực hàng không’. Và vào tháng 6/2025, Bamboo Airways đã lần thứ 3 được Skytrax bình chọn trong top 6 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á tại World Airline Awards 2025.

Chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways được các tổ chức xếp hạng danh giá trên thế giới đánh giá cao trong nhiều năm liền

Qua đó cho thấy cho thấy các tổ chức xếp hạng hàng không và du lịch danh giá trên thế giới đánh giá cao những nỗ lực những nỗ lực cung cấp, duy trì chất lượng dịch vụ tận tâm, hiếu khách, cùng các chuyến bay an toàn tuyệt đối, đúng giờ của Bamboo Airways.

Với tôn chỉ đem tới những trải nghiệm "Hơn cả một chuyến bay", Bamboo Airways kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến cho hành khách trải nghiệm bay khác biệt, kết hợp giữa chất lượng dịch vụ tận tâm và tinh thần hiếu khách đậm đà bản sắc Việt Nam.

Trong suốt 6 năm khai thác, hãng liên tục được ghi nhận là hãng hàng không tiên phong bay đúng giờ tại Việt Nam. Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa về tỷ lệ bay đúng giờ trong 9 tháng đầu năm 2025, với OTP đạt tới 82,1%, đồng thời là hãng hàng không ít hủy chuyến.