Bamboo Capital bị huỷ tư cách công ty đại chúng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã: BCG) và CTCP BCG Land (mã: BCR), có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2026.

Cách đây 1 tháng, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu BCG và TCD từ ngày 15/7.

Đối với Bamboo Capital, doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ công bố thông tin tài chính dù đã quá thời hạn. Cụ thể, đến nay công ty chưa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025; toàn bộ Báo cáo tài chính quý năm 2025 cùng Báo cáo tài chính quý I/2026, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Trong khi đó, TRACODI đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đều từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Ngay sau đó, Tổng giám đốc Bamboo Capital, ông Ng Wee Siong Leonard vào ngày 10/7 đã có tâm thư xin lỗi cổ đông, trong đó nhấn mạnh loạt vấn đề quan trọng.

Lãnh đạo Bamboo Capital cho biết việc hủy niêm yết không đồng nghĩa với việc chấm dứt tư cách pháp nhân của công ty. Ông khẳng định công ty vẫn duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật. Các đơn vị thành viên, khoản đầu tư, dự án, hợp đồng đang triển khai... vẫn được thực hiện. Quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông đối với công ty cũng được pháp luật bảo vệ.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc chậm công bố BCTC, ông Leonard cho hay công ty phải đối mặt cùng lúc nhiều khó khăn. Điển hình, nhân sự cấp cao và khối tài chính kế toán biến động, dẫn tới khối lượng hồ sơ chuyển giao lớn và cần đối chiếu tỉ mỉ, mất thời gian hơn dự kiến. Nhiều hồ sơ phải phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại công ty, do đó cả ban lãnh đạo và đơn vị kiểm toán không thể tiếp cận đầy đủ trong một thời gian.

Bên cạnh đó, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, nhất là xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu lại các khoản nợ. Việc này đòi hỏi đơn vị kiểm toán độc lập phải rà soát chuyên sâu và khắt khe hơn để đảm bảo tính trung thực, hợp lý của số liệu.

Theo ông Leonard, ưu tiên cao nhất của công ty trong giai đoạn này là khắc phục tồn tại về công bố thông tin, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố năng lực tài chính và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

“Hy vọng cổ đông nhìn thấy sự cố gắng không chỉ thông qua lời cam kết, mà bằng những kết quả cụ thể sẽ được thực hiện trong thời gian tới”, vị CEO cho hay.

Được biết, ﻿Bamboo Capital được thành lập năm 2011 và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - đầu tư hạ tầng, sản xuất - thương mại, dịch vụ tài chính...

Đầu tháng 3/2025, cơ quan có thẩm quyền thông báo về quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Bamboo Capital. Sau diễn biến này, cổ phiếu BCG liên tục lao dốc trước khi bị đình chỉ giao dịch và gần nhất là hủy niêm yết bắt buộc.