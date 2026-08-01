Vietcap gọi tên 29 cổ phiếu có thể đón dòng vốn tỷ USD sau nâng hạng

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm FTSE Russell công bố danh mục chính thức các cổ phiếu Việt Nam được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), Vietcap đã công bố danh sách dự báo gồm 29 cổ phiếu đủ điều kiện tham gia rổ chỉ số dành cho thị trường mới nổi.

Theo Vietcap, con số này cao hơn đáng kể so với danh mục chỉ gồm 23 cổ phiếu mà FTSE Russell từng công bố trước đó. Dự báo được xây dựng trên dữ liệu thị trường cập nhật đến ngày 30/6/2026 và tuân thủ bộ tiêu chí FTSE Global Equity Index Series Ground Rules. Trong khi đó, danh mục tham khảo của FTSE Russell được lập dựa trên dữ liệu chốt tại ngày 31/12/2025.

Khoảng cách sáu tháng khiến nhiều yếu tố quan trọng như giá cổ phiếu, vốn hóa khả dụng cho đầu tư, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float), thanh khoản và room sở hữu nước ngoài thay đổi đáng kể, qua đó làm thay đổi danh sách doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn.

Theo Vietcap, có 29 cổ phiếu Việt Nam đủ điều kiện gia nhập FTSE GEIS, bao gồm 4 cổ phiếu vốn hóa lớn (Large Cap), 5 cổ phiếu vốn hóa trung bình (Mid Cap) và 20 cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Small Cap).

Đáng chú ý, 4 cổ phiếu xuất hiện trong danh mục tham khảo của FTSE nhưng không còn đáp ứng tiêu chí theo dữ liệu cập nhật của Vietcap gồm BSR, DGC, GEE và KDH. Trong đó, BSR và KDH không còn đáp ứng ngưỡng vốn hóa khả dụng tối thiểu.

Ở chiều ngược lại, Vietcap dự báo có thêm 10 cổ phiếu đủ điều kiện nhưng chưa xuất hiện trong danh mục tham khảo của FTSE, gồm VPB, HDB, SSB, MSB, TPB, HCM, VPL, MCH, TCX và VCK.

Theo Vietcap, đây đều là những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chí sàng lọc sau khi dữ liệu được cập nhật đến cuối tháng 6/2026.

Đối với các doanh nghiệp mới niêm yết, FTSE Russell sẽ tiếp tục xem xét đưa vào chỉ số theo cùng lộ trình bổ sung nhiều giai đoạn, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn hóa khả dụng cho đầu tư, thanh khoản, tỷ lệ free float và room sở hữu nước ngoài.

Trong số các thương vụ IPO gần đây, Vietcap đánh giá TCX, VCK và MCH đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được đưa vào rổ chỉ số. Trong khi đó, VPX, GEL và HPA vẫn chưa đạt ngưỡng vốn hóa khả dụng tối thiểu, lần lượt khoảng 404 triệu USD, 304 triệu USD và 54 triệu USD, thấp hơn mức yêu cầu khoảng 483 triệu USD dù thanh khoản đã đáp ứng tiêu chuẩn.

Vietcap lưu ý danh sách trên chỉ mang tính dự báo dựa trên dữ liệu thị trường hiện có. Danh mục chính thức sẽ do FTSE Russell công bố vào ngày 21/8/2026, sử dụng dữ liệu chốt đến ngày 30/6/2026.

Theo công ty chứng khoán này, giữa dự báo và kết quả cuối cùng vẫn có thể tồn tại một số khác biệt nhỏ do khác biệt về cơ sở dữ liệu cũng như phương pháp tính toán của FTSE Russell. Tuy nhiên, đây được đánh giá là ước tính sát nhất trước khi danh mục chính thức được công bố.

Theo Vietcap, việc nâng hạng sẽ mở ra dư địa thu hút đáng kể dòng vốn quốc tế. Công ty chứng khoán này ước tính hiện có khoảng 1,4 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý bởi các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng các chỉ số FTSE liên quan. Khi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được bổ sung đầy đủ vào các bộ chỉ số, dòng vốn thụ động có thể chảy vào thị trường đạt khoảng 1,5 tỷ USD.