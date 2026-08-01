Một cổ phiếu HOSE "bốc đầu" kịch trần 5 phiên liên tiếp sau khi báo lãi quý 2 đột biến

Trong khi thị trường chung trong quãng điều chỉnh, cổ phiếu HII - Công ty Cổ phần An Tiến Industries vẫn giữ vững phong độ khi “nhuộm sắc tím” trong phiên 5/8, đánh dấu 5 phiên tăng kịch trần liên tiếp,thị giá leo lên mốc 8.670 đồng/cp. Mức giá hiện tại đã tiến sát tới vùng giá cao nhất gần 4 năm vừa thiết lập hồi đầu tháng 12/2025.

Vốn hóa thị trường của An Tiến Industries hiện đã tăng lên gần 640 tỷ đồng. HOSE đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giải trình về đà tăng bốc của cổ phiếu.

Tiền thân của CTCP An Tiến Industries là CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát được thành lập năm 2009. Sau hơn 15 năm phát triển, doanh nghiệp đã trở thành một trong những nhà sản xuất phụ gia nhựa hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp hạt phụ gia nhựa Ancal và bột đá siêu mịn CaCO3. Với hệ thống sản xuất hiện đại cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, An Tiến Industries đã xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường trong nước, đồng thời xuất khẩu sản phẩm tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đà tăng bứt phá của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi An Tiến Industries công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026. Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.914 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 237%, đạt 452 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 2% lên 10%. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 163 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, An Tiến Industries đạt 6.255 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, tăng 331% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận biến động tăng mạnh đến từ việc gia tăng lợi nhuận ở cả mảng sản xuất và thương mại nhờ sản lượng tiêu thụ tăng, đồng thời giá bán cải thiện theo xu hướng tăng của giá nhựa thế giới trong quý 2/2026. Bên cạnh đó, chi phí tài chính trong kỳ cũng giảm mạnh. Những yếu tố này đã góp phần giúp lợi nhuận quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.