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Ông Nguyễn Thái Huy bị miễn nhiệm

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Ông Nguyễn Thái Huy bị miễn nhiệm

Vị này vẫn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy Ban Kiểm toán.

Công ty Cổ phần Janus Group (mã: TCO) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 18/2026 ngày 05/08/2026 và thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Nguyễn Thái Huy không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 5/8/2026. Ông Huy vẫn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy Ban Kiểm toán.

Thay thế ông Huy là ông Ching Heng Hoe, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Janus Group kể từ ngày 05/08/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Janus Group tiền thân là Công ty TNHH Vận Tải Duyên Hải hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi được thành lập năm 1997.

Đến 2008, hợp nhất 4 Công ty thành viên thành Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với vốn điều lệ ban đầu hơn 90 tỷ. Tới năm 2021, cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mã TCO. Sau đó công ty từng đổi tên thành TCO Holdings trước khi đổi tên thành CTCP Janus Group và điều chỉnh một số ngành nghề hoạt động kinh doanh nhằm mục đích hướng đến mô hình holding vào năm 2026. Công ty tiếp tục mở rộng quy mô các mảng hoạt động hiện tại như lúa gạo, logistics và bất động sản đồng thời lấn sân thêm lĩnh vực kinh doanh mới về năng lượng.

Năm nay, TCO lên kế hoạch kinh doanh niên độ 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng lần lượt 243% và 39% so với niên độ 2025.

An Thái

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