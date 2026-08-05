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Phiên 5/8: Một cổ phiếu VN30 được khối ngoại mua ròng mạnh tay gần 400 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 5/8: Một cổ phiếu VN30 được khối ngoại mua ròng mạnh tay gần 400 tỷ đồng

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ròng mạnh nhất với 99 tỷ đồng, tiếp đến là VNM 72 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm nhẹ về cuối phiên 5/8 khi lực cầu suy yếu. VN-Index đóng cửa tại 1.776 điểm, giảm chưa đến 1 điểm so với tham chiếu, song độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán. Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 16.480 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại mua ròng tích cực 478 tỷ đồng trên toàn thị trường, cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị khoảng 384 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với 148 tỷ đồng, MBB 123 tỷ đồng, PNJ 110 tỷ đồng và CTG 74 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VPB bị bán ròng mạnh nhất với 99 tỷ đồng, tiếp đến là VNM 72 tỷ đồng, TCX 67 tỷ đồng, VIB 48 tỷ đồng và MSN 40 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 21 tỷ đồng

Chiều mua, SHS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 3 tỷ đồng, theo sau là PVS 2 tỷ đồng, KSF 1 tỷ đồng, MST 0,3 tỷ đồng và BVS 0,2 tỷ đồng.

Chiều bán ròng tập trung tại NTP với 11 tỷ đồng, IDC 10 tỷ đồng, CEO 4 tỷ đồng, VC3 và C69 cùng bị bán ròng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất MSR với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến là F88 2 tỷ đồng, VEA và TIN cùng 0,3 tỷ đồng, MML 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, ACV đứng đầu với 5 tỷ đồng, theo sau là ABB 2 tỷ đồng, QNS 1 tỷ đồng, HPP 0,6 tỷ đồng và ND2 0,1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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