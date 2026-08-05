"Đại gia" khai thác vàng bạc lớn nhất Việt Nam báo lãi kỷ lục, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Cổ phiếu KSV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico) tăng hết biên độ trong phiên giao dịch ngày 5/8 lên 122.000 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong khoảng 5 tháng trở lại đây, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên xấp xỉ 36.600 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông cô đặc do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ hơn 98% khiến thanh khoản chỉ đạt hơn trăm nghìn đơn vị khớp lệnh.

Đà tăng của KSV diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh bứt phá, trong đó lợi nhuận thiết lập mức cao nhất kể từ khi hoạt động.

Trong quý II, Vimico ghi nhận doanh thu thuần 4.657 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 20,4% lên 47,5%, phản ánh sự cải thiện đáng kể về hiệu quả kinh doanh khi giá bán nhiều loại khoáng sản đồng loạt đi lên. Trong bối cảnh chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính vẫn được kiểm soát ở mức thấp, lợi nhuận sau thuế đạt 1.531 tỷ đồng, tăng 223%.

Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.413 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vimico đạt 9.890 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.392 tỷ đồng, tăng tới 182%.

Theo doanh nghiệp, kết quả trên chủ yếu đến từ việc cả giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ của nhiều sản phẩm chủ lực đều tăng. Trong đó, giá đồng tấm bình quân đạt 345,7 triệu đồng/tấn, tăng gần 99 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ, đồng thời sản lượng tiêu thụ tăng thêm 56 tấn.

Giá vàng bình quân đạt 3,83 tỷ đồng/kg, tăng 1,48 tỷ đồng/kg, còn sản lượng tiêu thụ tăng 41 kg. Giá bạc bình quân đạt 57,8 triệu đồng/kg, tăng 36,9 triệu đồng/kg, với sản lượng tiêu thụ tăng 186 kg.

Ở nhóm khoáng sản khác, tinh quặng manhetit có giá bán bình quân đạt 1,7 triệu đồng/tấn, tăng 130.000 đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ tăng thêm 1.070 tấn. Trong khi đó, giá bán bình quân kẽm thỏi đạt 87,7 triệu đồng/tấn, tăng 14,9 triệu đồng/tấn dù sản lượng tiêu thụ giảm 717 tấn.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 13.841 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế 2.042 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 17%. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 750 tỷ đồng, đồng thời duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu 15%.﻿

KSV hiện là một trong những doanh nghiệp khai khoáng lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến các kim loại màu như đồng, vàng, bạc, kẽm... Doanh nghiệp đang khai thác mỏ đồng Sin Quyền – mỏ đồng lớn nhất Việt Nam, đồng thời quản lý mỏ đất hiếm Đông Pao với quy mô trữ lượng lớn.