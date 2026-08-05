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Ông Hiểu Em: DMX là “phòng khách dát vàng”, MWG là cả “toà lâu đài” bị định giá thấp hơn 40% giá trị thực

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Ông Hiểu Em: DMX là “phòng khách dát vàng”, MWG là cả “toà lâu đài” bị định giá thấp hơn 40% giá trị thực

Ông Đoàn Văn Hiểu Em cho rằng định giá DMX không phải đắt mà thị trường đang định giá MWG thấp hơn ít nhất 40% so với giá trị thật mà MWG xứng đáng đạt được.

Tại buổi gặp gỡ trước ngày CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) lên sàn, CEO Đoàn Văn Hiểu EM đã giải đáp nhiều câu hỏi thú vị của nhà đầu tư. Về việc giá cổ phiếu DMX cao hơn MWG, nhà đầu tư hỏi vui rằng liệu có phải đang mua phòng khách đắt hơn cả căn nhà, ông Hiểu EM đã thẳng thắn đưa ra quan điểm.

“DMX là một “phòng khách dát vàng”, còn MWG là cả “toà lâu đài”. Vấn đề không phải DMX đắt, mà theo tôi, thị trường đang định giá MWG thấp hơn ít nhất 40% so với giá trị thật mà MWG xứng đáng đạt được”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Ngày 6/8 tới đây, DMX sẽ chào sàn với giá tham chiếu 80.000 đồng/cp, tương đương định giá hơn 100.000 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa thị trường của MWG (tính đến hết ngày 4/8) là gần 106.000 tỷ đồng.

Sau khi IPO, MWG nắm giữ khoảng 80% cổ phần tại DMX. Điều này đồng nghĩa, nếu định giá DMX là hợp lý, các mảng kinh doanh còn lại gồm chuỗi siêu thị thực phẩm Bách Hoá Xanh, chuỗi nhà thuốc An Khang, chuỗi mẹ và bé AVAKids chỉ đóng góp tổng cộng khoảng 1 tỷ USD vào định giá của MWG.

Về phía DMX, ông Hiểu Em kỳ vọng chính thức niêm yết sẽ là một cột mốc tiếp nối thành công. “Sự tham gia một doanh nghiệp có quy mô lớn, nền tảng kinh doanh vững chắc và câu chuyện tăng trưởng dài hạn như DMX, sẽ góp phần làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên sôi động, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn mới” , ông Hiểu Em chia sẻ.

Theo ông Hiểu Em, nhà đầu tư nên chuyển từ tâm lý đầu tư ngắn hạn sang góc nhìn dài hạn và đồng hành cùng DMX. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng, chính sách cổ tức hấp dẫn và định hướng chia sẻ thành quả, DMX tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn.

“Với đà tăng trưởng hiện tại, lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 kỳ vọng có thể vượt 10.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho chính sách cổ tức”, CEO DMX nhấn mạnh. DMX định hướng duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hằng năm, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn.

Ngay sau niêm yết, DMX chi trả 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/8/2026, thời gian thanh toán vào ngày 26/8/2026. Dự kiến vào tháng 12/2026, DMX tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2026.

Đến tháng 4/2027, sau ĐHĐCĐ thường niên, DMX dự kiến chi trả tiếp 2.000 đồng/cổ phiếu, hoàn thành mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế 2026 như cam kết. Đồng thời, DMX sẽ xem xét phân phối phần lợi nhuận còn lại bằng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn sau IPO, dự kiến tỷ lệ 1:1.

Như vậy, tổng lợi ích dự kiến trong 12 tháng sau niêm yết bao gồm 8.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt, tương đương 10% trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, và cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến tỷ lệ 1:1 .

Hà Linh

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