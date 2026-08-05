Trong 1 năm kể từ khi niêm yết, cổ đông Điện Máy Xanh có thể nhận 8.000 đồng cổ tức tiền mặt cho mỗi cổ phiếu

Ngày 4/8, ngay trước thềm niêm yết, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) họp nhà đầu tư giải đáp nhiều vấn đề. CEO Đoàn Văn Hiểu EM cho biết, tkhi DMX khởi động kế hoạch IPO và niêm yết cách đây một năm, thị trường chưa bao giờ thực sự thuận lợi nhưng đội ngũ vẫn kiên định với mục tiêu đã chọn và chứng minh bằng kết quả thực tế.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của DMX tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu đạt 65.280 tỷ đồng và LNST đạt 4.876 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 73% so với cùng kỳ. IPO thành công trở thành “thương vụ tỷ đô” nổi bật của thị trường trong 5 năm qua là minh chứng rõ nét cho nội lực và niềm tin dành cho DMX.

“Chúng tôi kỳ vọng chính thức niêm yết sẽ là một cột mốc tiếp nối thành công. Đồng thời sự tham gia một doanh nghiệp có quy mô lớn, nền tảng kinh doanh vững chắc và câu chuyện tăng trưởng dài hạn như DMX, sẽ góp phần làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên sôi động, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong giai đoạn mới” , ông Hiểu Em chia sẻ.

Theo ông Hiểu Em, nhà đầu tư nên chuyển từ tâm lý đầu tư ngắn hạn sang góc nhìn dài hạn và đồng hành cùng DMX. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng, chính sách cổ tức hấp dẫn và định hướng chia sẻ thành quả, DMX tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông trong dài hạn.

“Với đà tăng trưởng hiện tại, lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 kỳ vọng có thể vượt 10.000 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho chính sách cổ tức”, CEO DMX nhấn mạnh. DMX định hướng duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hằng năm, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho tăng trưởng dài hạn.

Ngay sau niêm yết, DMX chi trả 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/8/2026, thời gian thanh toán vào ngày 26/8/2026. Dự kiến vào tháng 12/2026, DMX tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2026.

Đến tháng 4/2027, sau ĐHĐCĐ thường niên, DMX dự kiến chi trả tiếp 2.000 đồng/cổ phiếu, hoàn thành mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế 2026 như cam kết. Đồng thời, DMX sẽ xem xét phân phối phần lợi nhuận còn lại bằng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn sau IPO, dự kiến tỷ lệ 1:1.

Như vậy, tổng lợi ích dự kiến trong 12 tháng sau niêm yết bao gồm 8.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt, tương đương 10% trên giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, và cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến tỷ lệ 1:1 .

Đáng chú ý, CEO DMX hé lộ một chính sách đặc biệt nhằm khuyến khích dài hạn cho Ban Lãnh đạo và đội ngũ quản lý chủ chốt, gắn lợi ích của đội ngũ với sự tăng trưởng của DMX và lợi ích của cổ đông, cùng hướng đến mục tiêu gấp đôi giá trị vốn hóa DMX vào năm 2030.

Theo định hướng này, DMX đang nghiên cứu chương trình cổ phiếu cho nhân sự chủ chốt trong giai đoạn 5 năm 2026–2030, với cơ chế tương tự Stock Options phổ biến tại các thị trường quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

Việc thực hiện quyền dự kiến gắn với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và giá cổ phiếu DMX theo lộ trình 5 năm, qua đó đảm bảo lợi ích của đội ngũ quản lý đồng hành với lợi ích của cổ đông. Giá thực hiện quyền ban đầu dự kiến là 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá IPO của DMX.

Ông Hiểu Em cho biết DMX hiện đang nghiên cứu phương án phù hợp, dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường trong quý 4/2026 xem xét và thông qua.