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TCBS chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

| | Thị trường chứng khoán

TCBS dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng thông qua chào bán 10 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Thời gian nhận đăng ký mua từ 5/8/2026 đến 25/8/2026.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa có văn bản chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 9/3/2026.

Theo đó, TCBS chào bán 10 triệu trái phiếu tên TCXPO2629002, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 8%/năm; đối với các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với cá nhân là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng; đối với tổ chức đặt mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương giá trị 5 tỷ đồng.

TCBS chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu “ba không” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TCBS

Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 5/8/2026 đến ngày 25/8/2026. Ngày dự kiến phát hành trái phiếu là 25/8/2026.

Theo kế hoạch, TCBS sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của Tổ chức phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của công ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

Đồng thời, đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư giấy tờ có giá nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá hấp dẫn.

Trước đó, ngày 1/4/2026, TCBS đã chào bán thành công đợt 1 gồm 10 trái phiếu tên TCXPO2628001, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 45/GCN-UBCK, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 4 đợt.

Ngoài 2 đợt trái phiếu nói trên, doanh nghiệp còn 2 đợt phát hành trái phiếu khác. Trong đó, đợt 3 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628003 và đợt 4 gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004, dự kiến phân phối từ quý II/2026 đến quý IV/2026.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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