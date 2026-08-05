Quỹ vàng khổng lồ "gom" hàng tấn vàng khi giá hồi phục

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust vừa trở lại mua ròng hơn 3,4 tấn vàng trong phiên 4/8, chấm dứt chuỗi 3 phiên liên tiếp bán ròng trước đó. Tổng quy mô vàng quỹ đang nắm giữ tăng lên 1.009 tấn.

Động thái mạnh tay gom hàng của quỹ diễn ra trong bối cảnh giá vàng hồi phục 0,5% phiên cùng ngày, qua đó lên mốc 4.077 USD/ounce (dữ liệu từ sàn Kitco).

﻿Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi báo cáo JOLTS (khảo sát về số lượng việc làm còn trống và tỷ lệ luân chuyển lao động) yếu hơn dự kiến. Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số lượng việc làm trống trong tháng 6 là 7,359 triệu, giảm 178.000 so với số liệu trước đó và thấp hơn mức dự báo 7,40 triệu. Đây không phải là những con số của một thị trường lao động quá nóng, và các nhà giao dịch vàng đã nhanh chóng nhận ra điều đó.

Công cụ FedWatch hiện đang định giá xác suất 58,4% rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp FOMC ngày 16 tháng 9, mức thấp nhất trong gần một tuần. Bất kỳ sự suy giảm nào nữa trong dữ liệu việc làm trong tuần này đều có thể làm thay đổi đáng kể tỷ lệ cược, và giá vàng cũng sẽ phản ứng tích cực tương tự.

Ở môt diễn biến khác, Jefferies vẫn tương đối lạc quan về giá vàng vào cuối năm nay. Công ty này lưu ý rằng cả vàng và cổ phiếu vàng đều đã trải qua một sự điều chỉnh đáng kể, cho thấy phần lớn sự định giá lại gần đây đã diễn ra.

Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý rằng, bất chấp những khó khăn này, giá trị của vàng còn cao hơn tổng của lãi suất thực.

“Việc mua vào của ngân hàng trung ương, sự bất ổn địa chính trị, những lo ngại về tài chính, quá trình phi đô la hóa và phân bổ tài sản cứng là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Thị trường lãi suất hiện đang nghiêng về chính sách thắt chặt hơn, với lãi suất ngụ ý tăng lên vào năm 2027 và xác suất tăng lãi suất ở mức cao. Nhưng điều này có thể thay đổi nhanh chóng nếu cuộc chiến Mỹ-Iran được giải quyết. Dữ liệu lịch sử cho thấy rằng khi áp lực lãi suất thực giảm bớt, giá vàng và cổ phiếu vàng sẽ tăng cao”, các nhà phân tích cho biết.