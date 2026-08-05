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Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức 4.400 đồng/cp, lịch sử cổ tức đều như vắt tranh suốt gần 10 năm

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp sắp trả cổ tức 4.400 đồng/cp, lịch sử cổ tức đều như vắt tranh suốt gần 10 năm

Kể từ khi đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ năm 2017, doanh nghiệp chưa năm nào quên trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (mã FT1) vừa thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 44,07%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu được nhận 4.407 đồng.

Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phụ tùng máy số 1 dự kiến phải chi khoảng 31,2tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/8, thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 22/9.

Nhìn lại lịch sử, kể từ khi đưa cổ phiếu giao dịch trên UPCoM từ năm 2017, doanh nghiệp chưa năm nào quên trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 30% bằng tiền mặt. Đỉnh cao là năm 2024 tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên đến 51%.

Tiền thân công ty là Nhà máy Phụ tùng ô tô số 1 được thành lập từ năm 1968, hiện nay FT1 có vốn điều lệ xấp xỉ 71 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng máy động lực và máy nông nghiệp. Theo giới thiệu trên website, những khách hàng chính của FT1 là Honda, Honda, Yamaha, Atsumitec, Sumitomo Heavy Industries Vietnam, Schaeffler Vietnam, Piaggio Vietnam,…

Với tỷ lệ nắm giữ 55% vốn điều lệ của FT1, Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam VEAM (VEA) có thể nhận về hơn 17 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Năm 2025, công ty đạt 939 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng, giảm 10% so với số lãi gần 70 tỷ đồng đạt được năm 2024. Chỉ số EPS đạt 8.812 đồng - thuộc top cao đối với các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán.

Trên thị trường, cổ phiếu FT1 chốt phiên 4/8 đạt 43.800 đồng/cp.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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