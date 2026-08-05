Vừa báo lãi đột biến, “huyền thoại” 65 tuổi trên sàn chứng khoán chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 25%

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã: RAL) vừa công bố quyết định HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2026. Tỷ lệ cổ tức là 25% (tương đương 1 cổ phiếu được nhân 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 19/8/2026, thời gian thực hiện chi trả dự kiến vào 27/8/2026.

Với hơn 23,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 59 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Công đoàn Công ty cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 40,5% sẽ nhận về phần lớn khoản chi trả.

Trước đó, doanh nghiệp vừa chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 vào tháng 5/2026, qua đó nâng tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2025 lên 50%.

Được biết, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thành lập từ năm 1961, quy mô nhân sự hơn 2.500 người tính đến cuối năm 2025.﻿

Lĩnh vực hoạt động là sản xuất và cung cấp các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng, phích nước, sản xuất và cung cấp các giải pháp nhà thông minh, đường phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo....

Đơn vị hiện cung cấp các sản phẩm chiếu sáng LED, thiết bị điện thông minh và hệ thống giải pháp cho Smart Indoor, Smart City, Smart Farm, cùng nhiều thiết kế tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.576 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp cải thiên mạnh 51%, mang lại 390 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, công ty bão lãi trước thuế gần 135 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình, công ty cho biết kết quả quý 2 tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ Rạng Đông đã chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phòng ngừa rủi ro, bảo toàn tài sản bao gồm:

Chú trọng giảm công nợ của khách hàng (do hàng Trung quốc giá rẻ tràn vào, khách hàng chạy theo lợi nhuận sẽ chuyển bán hàng Trung quốc có nguy cơ mất nợ, thất thoát vốn).

Đồng thời, RAL tập trung phát triển khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép: số (AI) và Xanh nhằm xác lập phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, RAL ghi nhận doanh thu thuần 3.372 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lợi nhuân sau thuế gần 234 tỷ đồng, tăng trưởng 37%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành được 52% kế hoạch doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận đề ra.