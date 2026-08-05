Gemadept hoàn tất phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 31/7/2026, Gemadept đã hoàn tất phân phối gần 6,4 triệu cổ phiếu cho 104 người lao động, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.

Thời gian dự chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 8 - tháng 9/2026, sau khi công ty hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và HSX.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Gemadept đã thu về gần 64 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động nêu trên. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Gemadept đã tăng từ gần 4.265 tỷ đồng lên mức gần 4.329 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: GMD

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Gemadept ghi nhận doanh thu thuần gần 1.761,6 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 870,7 tỷ đồng, tăng 34,8%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 687 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 11 lần so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư dài hạn gần 608,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Ngoài ra, khoản lãi trong công ty liên doanh và liên kết gần 382,2 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ; thu nhập khác hơn 16,2 tỷ đồng, tăng 252,2%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Gemadept báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 1.285,4 tỷ đồng, gấp 2,2 lần lãi ròng của quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Gemadept mang về doanh thu thuần gần 3.214 tỷ đồng, tăng 16% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.935,6 tỷ đồng, tăng 71%.

Năm 2026, Gemadept lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản đăng ký và kịch bản phấn đấu. Trong đó, kịch bản đăng ký dự kiến doanh thu thuần đạt 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.800 tỷ đồng. Còn kịch bản phấn đấu dự kiến doanh thu thuần 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 49,4% kế hoạch doanh thu thuần và 69,1% kế hoạch lợi nhuận mà kịch bản đăng ký đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gemadept tăng 7,2% so với đầu năm, lên mức gần 21.261,3 tỷ đồng; nợ phải trả gần 5.654,2 tỷ đồng, tăng 15,2%.