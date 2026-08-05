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Cổ phiếu PNJ tím trần 3 phiên liên tiếp, một thế lực âm thầm “bắt đáy" hàng trăm tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu PNJ tím trần 3 phiên liên tiếp, một thế lực âm thầm “bắt đáy" hàng trăm tỷ đồng

Cổ phiếu mới chỉ lấy lại một phần mức giảm sâu trước đó, dù tâm lý nhà đầu tư đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục ghi nhận diễn biến bùng nổ trong phiên 5/8. Thị giá tăng hết biên độ lên 37.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng trần thứ ba liên tiếp.

Đà hồi phục mạnh giúp vốn hóa thị trường của doanh nghiệp tiến sát mốc 19.400 tỷ đồng, tăng đáng kể so với vùng đáy thiết lập vào cuối tháng 7.

Dù vậy, thị giá PNJ vẫn thấp hơn nhiều so với vùng giá trước khi biến cố liên quan hoạt động kinh doanh kim cương xảy ra. Cổ phiếu mới chỉ lấy lại một phần mức giảm sâu trước đó, dù tâm lý nhà đầu tư đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Một trong những lực đỡ đáng chú ý cho đà tăng của PNJ đến từ dòng vốn ngoại. Trong phiên 5/8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng khoảng 110 tỷ đồng cổ phiếu này, đưa PNJ vào nhóm được khối ngoại giải ngân mạnh trên thị trường.

Đây cũng là phiên thứ bảy liên tiếp khối ngoại mua ròng PNJ. Tính chung cả chuỗi, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã chi khoảng 569 tỷ đồng để gom cổ phiếu doanh nghiệp đầu ngành trang sức.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.484 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 283 tỷ đồng, giảm 164,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng lớn trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 25.729 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Về hiệu quả kinh doanh, biên lợi nhuận gộp bình quân 6 tháng đầu năm đạt 19,4%, giảm so với mức 21,4% của cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu của quý 2/2026 khi tỷ trọng đóng góp của vàng 24K tăng lên, trong khi tỷ trọng doanh thu từ trang sức giảm tương đối.

Biên lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm đạt 4,6%, thấp hơn mức 6,5% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là Công ty đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính 865 tỷ đồng trong quý II/2026, liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh trong tháng 7/2026.

Liên quan đến hoạt động mua lại, PNJ cho biết giá trị mua lại kim cương trong tháng 7/2026 chỉ chiếm khoảng 30% tổng giá trị hàng mua lại, trong khi 70% còn lại là trang sức các loại và vàng miếng.

Giải thích về khoản lỗ trong quý 2/2026, doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chủ động trích lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng, không phản ánh sự suy giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Theo PNJ, việc trích lập được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có tại thời điểm lập báo cáo tài chính, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chất lượng báo cáo tài chính và quản trị rủi ro. Doanh nghiệp lựa chọn ghi nhận các rủi ro ngay khi phát sinh thay vì trì hoãn, qua đó hạn chế rủi ro tích lũy và bảo đảm lợi ích dài hạn của cổ đông.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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