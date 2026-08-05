PNJ triệu tập họp bất thường

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa quyết định thay đổi hình thức lấy ý kiến cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung của đại hội là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Động thái diễn ra sau khi PNJ công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần gần 8.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 430 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu từ vàng 24K. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp suy giảm do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K - dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn mảng bán lẻ trang sức tăng lên đáng kể, làm thay đổi cơ cấu doanh thu và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận chung.

Trong khi đó, chi phí bán hàng hợp nhất giảm 12% so với cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh vàng 24K không phát sinh nhiều chi phí bán hàng trực tiếp. Đồng thời, công ty tiếp tục triển khai các chương trình tối ưu chi phí trong quý 2/2026.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 422% so với cùng kỳ, chủ yếu do PNJ trích lập khoản dự phòng ước tính khoảng 865,5 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Doanh nghiệp cho biết khoản dự phòng này được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm: (1) giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; (2) giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá và (3) mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính đối với từng nhóm kích thước kim cương.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PNJ ở mức hơn 21.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn với số dư gần 3.400 tỷ đồng tại thời điểm 30/6, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu năm. Tính cả tiền và tương đương tiền, PNJ nắm giữ lượng tiền mặt khoảng 4.000 tỷ trước khi biến cố kim cương xảy ra vào đầu tháng 7.

Trong vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, Bộ Công an đã khởi tố một bị can là nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) - công ty con của PNJ. Sau sự việc, PNJ cho biết công ty phải chi hơn 7.000 tỷ đồng trong tháng 7 để mua lại trang sức kim cương và vàng từ khách hàng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PNJ vừa có nhịp hồi phục mạnh mẽ với 3 phiên trần liên tiếp lên mức 37.900 đồng/cp. Dù vậy, mức thị giá này vẫn thấp hơn 55% so với đỉnh hồi cuối tháng 1. Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức 19.400 tỷ đồng.