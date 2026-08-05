Uniqlo giảm dư nợ, May Việt Tiến báo lãi kỷ lục

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (mã: VGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 2.973 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận gộp đạt gần 308 tỷ đồng, tăng 3% so với quý 2/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Việt Tiến giảm 63%, còn hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng giảm mạnh gần 88%, từ hơn 29 tỷ đồng xuống còn chưa đầy 4 tỷ đồng.

Các chi phí vận hành đồng loạt được tiết giảm. Chi phí bán hàng giảm 15%, còn gần 109 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 8%, xuống gần 69 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Việt Tiến đạt gần 167 tỷ đồng, tăng gần 32%.

Kết thúc quý 2, VGG ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 167 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 139 tỷ đồng, tăng gần 33% và cũng là mức lãi theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 134 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 2.535 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 , May Việt Tiến ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.029 tỷ đồng, giảm gần 3% so với mức 5.174 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gần 17%, đạt hơn 233 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 49% mục tiêu doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm.

Tại thời điểm cuối quý 2/2026, tổng tài sản của VGG tại cuối quý 2 đạt 6.308 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho đạt 2.256 tỷ đồng, tăng 56%. Ngoài ra, phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận giá trị đạt 1.609 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu từ Uniqlo Co. Ltd đạt gần 699 tỷ đồng, giảm 282 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC quý 2/2026 của VGG.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 2.539 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Nợ phải trả của VGG tại cuối quý 2 tăng 10% lên 3.769 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải trả người bán ngắn hạn với 2.457 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi sau thuế chưa phân phối đạt gần 1.047 tỷ đồng.