Tổng Giám đốc MWG: Tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sớm 2-3 tháng

Ngày 4/8, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) tổ chức cuộc họp trực tuyến với nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2026.

Ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG kỳ vọng doanh thu của Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tiếp theo và tập đoàn có khả năng vượt kế hoạch doanh thu năm. “Với kết quả 6 tháng đầu năm, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 9.200 tỷ đồng sớm hơn khoảng 2-3 tháng so với kế hoạch ban đầu", ông Linh nói.

Theo cập nhật từ Vietcap, MWG hiện đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của MWG đạt hơn 6.100 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tổng giám đốc MWG cho biết doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh trong nửa cuối năm, bất chấp áp lực từ lãi suất và lạm phát. Theo ông, mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong những tháng cuối năm, song yếu tố này không tạo ra tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trong khi đó, lạm phát đang dao động trong khoảng 4 - 4,5% và dự kiến mức tăng cả năm sẽ duy trì dưới 5%, nằm trong giới hạn dự báo của MWG.

Liên quan đến việc giá cổ phiếu MWG điều chỉnh thời gian qua, ông Linh cho rằng giá cổ phiếu được quyết định bởi quan hệ cung - cầu trên thị trường và doanh nghiệp không thể can thiệp. Theo ông, điều quan trọng là kết quả kinh doanh của MWG vẫn tiếp tục cải thiện sau quá trình tái cấu trúc, lợi nhuận quý 2/2026 đã đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Về phân bổ vốn, đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt đầu tiên với tỷ lệ 10% sẽ được thực hiện vào ngày 6/8, trong khi đợt thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026. Mức cổ tức bằng tiền mặt 2027 sẽ cao hơn. Doanh nghiệp chưa thể mua cổ phiếu quỹ trong năm 2026 do các rào cản về thủ tục, nhưng đang được xem xét cho năm 2027.