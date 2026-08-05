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Một thế lực vừa thẳng tay "xả" ròng hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu HoSE

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa thẳng tay "xả" ròng hơn 700 tỷ đồng cổ phiếu HoSE

Tự doanh CTCK bán ròng 728 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại trong phiên 5/8. Đóng cửa, VN-Index giảm nhẹ -0,77 điểm (-0,04%) về mức 1.776,46 điểm. Trước bối cảnh đó, khối ngoại mua ròng tích cực 478 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Ngược chiều, tự doanh CTCK bán ròng 728 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại CTG với giá trị 17 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (14 tỷ đồng), SSI (11 tỷ đồng), HDB (10 tỷ đồng), E1VFVN30 (5 tỷ đồng), DBC và HCM cùng đạt 4 tỷ đồng, POW và VIX cùng ghi nhận mức 3 tỷ đồng, trong khi BAF được mua ròng 2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, GEE là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 285 tỷ đồng, tiếp theo là GAS (77 tỷ đồng), VPB (51 tỷ đồng), VCB (50 tỷ đồng), HT1 (40 tỷ đồng), NT2 (32 tỷ đồng), FPT (30 tỷ đồng), HPG (28 tỷ đồng), MBB (26 tỷ đồng) và LPB (22 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
tự doanh ctck

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