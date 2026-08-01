“Gà đẻ trứng vàng” của MWG có thể mở hơn 1.000 cửa hàng trong năm nay, lợi nhuận nhiều khả năng vượt kế hoạch

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 2, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG), cho biết trong quá trình mở rộng sang các thị trường mới, Bách Hóa Xanh gặp một số khó khăn ở giai đoạn đầu, chủ yếu liên quan đến việc xây dựng chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với nhóm hàng tươi sống.

Theo Tổng Giám đốc MWG, hành vi tiêu dùng của khách hàng miền Bắc cũng có những khác biệt nhất định so với miền Nam, nhưng mức độ không quá lớn. Các vướng mắc này hiện đã từng bước được khắc phục và không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động cũng như tốc độ mở rộng của chuỗi trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, khoảng một nửa số cửa hàng mới của Bách Hóa Xanh được khai trương tại khu vực miền Bắc và miền Trung, trong khi phần còn lại tập trung ở miền Nam. Song song với việc mở rộng sang các thị trường mới, doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng hiện diện tại khu vực miền Nam.

Về kế hoạch mở rộng hệ thống, trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh đã mở thêm 632 cửa hàng mới. Đáng chú ý, chuỗi siêu thị thực phẩm này đang tăng tốc mở mới thời gian gần đây. Chỉ trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chuỗi đã đưa vào hoạt động hơn 200 cửa hàng, qua đó đẩy hệ thống lên 3.400 cửa hàng (tính đến ngày 5/8).

Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục duy trì định hướng phân bổ khoảng 50% số cửa hàng mở mới tại miền Bắc và 50% tại miền Nam. Với tiến độ hiện tại, lãnh đạo MWG cho biết số lượng cửa hàng mở mới trong năm có khả năng vượt mốc 1.000.Hiệu quả vận hành của các cửa hàng mở mới trong năm nay sẽ là cơ sở để doanh nghiệp cân nhắc đẩy nhanh tốc độ mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Về hiệu quả kinh doanh, doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh tại miền Bắc hiện đạt khoảng 1 tỷ đồng/tháng. Mặc dù số lượng cửa hàng mới tăng nhanh, mức doanh thu bình quân vẫn được duy trì và phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp. Các cửa hàng đầu tiên tại miền Bắc bắt đầu ghi nhận lãi sau khoảng 3-6 tháng đi vào hoạt động.

Lý giải về tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu đã giảm trong quý vừa qua, lãnh đạo MWG cho biết kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện tỷ lệ chi phí trên doanh thu.

Theo ông Linh, việc tối ưu chi phí là một trong những động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của Bách Hóa Xanh trong giai đoạn 2025-2026. Trong 6 tháng đầu năm nay, Bách Hóa Xanh đạt khoảng 910 tỷ đồng lợi nhuận, qua đó thu hẹp khoản lỗ lũy kế còn khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc MWG cho rằng, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng trong năm 2026. “Chúng tôi vẫn tự tin rằng trong 2-3 năm tới sẽ hoàn tất bù đắp hết các khoản lỗ để thực hiện IPO và niêm yết Bách Hoá Xanh”, ông Linh chia sẻ.