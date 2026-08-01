Đúng 15 ngày nữa, chứng khoán Việt Nam đón một thông tin quan trọng

Chỉ còn đúng 15 ngày nữa, vào ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục cổ phiếu chính thức được đưa vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi.

Đây là bước đi quan trọng trước khi việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9, đồng thời mở ra kỳ vọng đón dòng vốn quy mô lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu.

Theo báo cáo phân tích của Vietcap, Việt Nam được nâng hạng sau khi đáp ứng các yêu cầu về khả năng tiếp cận thị trường, nổi bật là việc triển khai mô hình Global Broker, cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu với vai trò đối tác. Tiến trình này được hỗ trợ bởi Thông tư 08/2026/TT-BTC cùng những cải tiến đối với cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (Non Pre-Funding - NPF).

Theo lộ trình của FTSE Russell, toàn bộ cổ phiếu Việt Nam sẽ được loại khỏi bộ chỉ số FTSE Frontier Index Series trong kỳ đánh giá thường niên tháng 9/2026, đồng thời được bổ sung vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series theo nhiều giai đoạn.

Các cổ phiếu IPO mới sẽ được thêm vào theo cùng tỷ lệ phân bổ theo giai đoạn nhưng vẫn phải vượt qua các tiêu chí sàng lọc tiêu chuẩn (chủ yếu là vốn hóa khả dụng cho đầu tư ≥ khoảng 483 triệu USD, cùng với thanh khoản/tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float)/room nước ngoài).

Trong số các thương vụ IPO gần đây, TCX, VCK và MCH đáp ứng tiêu chí và được đưa vào rổ; VPX, GEL và HPA chưa đạt, với vốn hóa khả dụng cho đầu tư lần lượt chỉ khoảng 404 triệu USD/304 triệu USD/54 triệu USD - thấp hơn ngưỡng yêu cầu dù thanh khoản đủ điều kiện.

Theo Vietcap, việc nâng hạng sẽ mở ra dư địa thu hút đáng kể dòng vốn quốc tế.

Công ty chứng khoán này ước tính hiện có khoảng 1,4 nghìn tỷ USD tài sản đang được quản lý bởi các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng các chỉ số FTSE liên quan. Khi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được bổ sung đầy đủ vào các bộ chỉ số, dòng vốn thụ động có thể chảy vào thị trường đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo tỷ trọng dự phóng của FTSE tại thời điểm ngày 31/3/2026, Việt Nam sẽ chiếm khoảng 0,034% trong chỉ số FTSE Global All Cap, 0,329% trong FTSE Emerging All Cap, 0,020% trong FTSE All-World và 0,192% trong FTSE Emerging.

Không chỉ các quỹ ETF thụ động, Vietcap cho rằng các quỹ đầu tư chủ động cũng có thể bắt đầu giải ngân sớm vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để chuẩn bị cho việc tham chiếu các chỉ số mới sau khi Việt Nam được nâng hạng.

Một số tổ chức quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về quy mô dòng vốn ngoại. Theo Vietcap tổng hợp, nhiều ước tính cho thấy tổng dòng vốn đầu tư, bao gồm cả vốn thụ động và chủ động, có thể đạt khoảng 3-6 tỷ USD trong vòng 12-18 tháng sau khi Việt Nam được nâng hạng. Trong đó, HSBC từng dự báo dòng vốn vào thị trường Việt Nam có thể đạt khoảng 3,4 tỷ USD, với khoảng 1,5 tỷ USD đến từ các quỹ đầu tư thụ động.

Theo đánh giá của Vietcap, dòng vốn chủ động giải ngân trước, kết hợp với dòng vốn thụ động sau khi các chỉ số hoàn tất quá trình cơ cấu, có thể góp phần cải thiện xu hướng bán ròng của khối ngoại trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quy mô và tốc độ giải ngân thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như định giá thị trường, diễn biến tỷ giá cũng như khẩu vị rủi ro của dòng vốn quốc tế đối với nhóm thị trường mới nổi.