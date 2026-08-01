Agriseco gọi tên 6 doanh nghiệp tăng trưởng, định giá hợp lý

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán Agriseco nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang tháng 8/2026 với triển vọng phục hồi tích cực hơn, sau khi VN-Index tạo đáy ngắn hạn quanh vùng 1.651 điểm.

Theo Agriseco, động lực hỗ trợ thị trường trước hết đến từ các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút vốn FDI của Chính phủ, nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

Bên cạnh đó, mặt bằng định giá của thị trường đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. P/E của VN-Index hiện ở mức khoảng 11,7 lần, thấp hơn trung bình 5 năm, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng tới.

Dù vậy, Agriseco lưu ý xu hướng tăng của thị trường vẫn có thể bị hạn chế bởi áp lực lạm phát, hoạt động bán ròng của khối ngoại và những bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen, công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên những cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.

Đối với Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP) , Agriseco đánh giá triển vọng năm 2026 tích cực nhờ nhu cầu ống nhựa xây dựng được kỳ vọng tăng trong nửa cuối năm. Động lực đến từ mùa xây dựng thường tăng tốc vào cuối năm, cùng việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tại các dự án cao tốc, metro và hạ tầng cấp thoát nước.

Ở chiều chi phí, giá PVC nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức thấp do tình trạng dư cung tại thị trường Trung Quốc. Điều này được kỳ vọng hỗ trợ biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Agriseco dự báo lợi nhuận sau thuế cả năm 2026 của BMP đạt khoảng 1.350 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ.

Với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG), triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi nhu cầu thép xây dựng gia tăng khi các dự án giao thông và hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ trong nửa cuối năm. Theo Agriseco, với vị thế dẫn đầu thị phần và năng lực cung ứng quy mô lớn, Hòa Phát có khả năng hưởng lợi rõ nét khi nhu cầu thép phục hồi. Sản lượng tiêu thụ gia tăng được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Đối với Công ty Cổ phần Gemadept (mã GMD) , Agriseco kỳ vọng mặt bằng giá dịch vụ tại các cảng của doanh nghiệp tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng tăng ổn định.

Động lực đáng chú ý đến từ khu vực phía Nam, nơi nguồn cung cảng container mới tại Cái Mép – Thị Vải được dự báo khá hạn chế trong vòng 2–3 năm tới.

Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua cảng tiếp tục tăng nhưng nguồn cung mới không mở rộng tương ứng, Gemadept được kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ tăng giá dịch vụ và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tính đến cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB) đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Riêng trong quý 1, mức tăng mới đạt 3,3%. Động lực chính đến từ dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 16%. MBB tập trung giải ngân vào các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, tiêu dùng cá nhân và thương mại công nghiệp.

Trong đó, tín dụng bất động sản tăng 38%, năng lượng tăng 16%, tiêu dùng cá nhân tăng 16% và thương mại công nghiệp tăng 6%.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, huy động vốn của MBB cũng cải thiện tích cực, tăng 8% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi đạt 34% vào cuối quý 2/2026, tiếp tục là lợi thế trong việc duy trì chi phí vốn thấp.

Đối với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM) , Agriseco đánh giá thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi. Đây vẫn là mảng kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Vinamilk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu trong nước được cải thiện nhờ sức cầu tiêu dùng ổn định hơn.

Kết quả này còn được hỗ trợ bởi các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao như Green Farm, sữa cao đạm và sữa hạt, cùng quá trình tái định vị thương hiệu và tái cấu trúc hệ thống phân phối.

Dù vậy, Agriseco cho rằng tốc độ tăng trưởng doanh thu nội địa của Vinamilk nhiều khả năng vẫn ở mức một chữ số, do thị trường sữa trong nước đã bước vào giai đoạn bão hòa.

Với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB) , Agriseco đánh giá tăng trưởng tín dụng trong nửa đầu năm ở mức cao.

Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ tín dụng của VPBank tăng 23% so với đầu năm, cao gấp khoảng ba lần tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 7,7%. Động lực chính đến từ cho vay khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi tín dụng bán lẻ tiếp tục phục hồi.

Dư nợ cho vay bất động sản và xây dựng của VPBank đạt khoảng 355.000 tỷ đồng, chiếm 30% tổng dư nợ. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 902.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm.

Agriseco dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2026 của VPBank có thể đạt khoảng 35%, bao gồm phần hạn mức hưởng lợi từ việc cơ cấu GPBank. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ việc đẩy mạnh cho vay khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa.