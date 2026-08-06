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PNJ sắp họp ĐHĐCĐ bất thường bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2026

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 25/8/2026 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, cuộc họp dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa quyết định thay đổi hình thức lấy ý kiến cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông đông tham dự là 25/8/2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung họp nhằm thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 của công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp cụ thể sẽ được PNJ thông báo theo đúng thời hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

PNJ sắp họp ĐHĐCĐ bất thường bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AEON Mall Hà Đông

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4/2026, các cổ đông của PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 48.660,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 3.409 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 21% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, PNJ mang về doanh thu thuần hơn 8.483,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu vàng 24K.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PNJ báo lỗ ròng hơn 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi ròng gần 437 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PNJ mang về doanh thu hơn 25.950,9 tỷ đồng, tăng 48,9% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.184,4 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, PNJ đã hoàn thành được 53,3% kế hoạch doanh thu và 34,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PNJ tăng 4,2% so với đầu năm, lên mức gần 21.017,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 15.149,4 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn gần 3.294,3 tỷ đồng, chiếm 15,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 7.105 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm. Trong đó, PNJ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 3.989,1 tỷ đồng, chiếm 56,1% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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