DatVietVAC và công thức "10 đồng vốn - 13 đến 15 đồng tài trợ": Mô hình giúp doanh thu được nhìn thấy ngay khi dự án bắt đầu

Trong ngành giải trí, kết quả kinh doanh thường chỉ rõ ràng sau khi sản phẩm ra mắt: khán giả có đón nhận, lượng người xem có đủ lớn và doanh thu có bù được chi phí sản xuất hay không. DatVietVAC giải bài toán theo chiều ngược lại.

Đại diện DatVietVAC, cho biết, trước khi bấm máy, các Giám đốc sản xuất (Executive Producer) – vốn được vận hành và chịu trách nhiệm KPI như một CEO của dự án – phải tiến hành quy trình "ngược" để đánh giá khả năng khai thác 360 độ IP. Trước khi ý tưởng được phê duyệt, doanh nghiệp phải xác định chương trình dành cho ai, có thể thu hút nhà tài trợ nào, nghệ sĩ nào phù hợp, khả năng kéo dài qua nhiều mùa và các lớp giá trị có thể khai thác sau phát sóng.

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Nếu ví ngành giải trí như xây dựng, DatVietVAC đóng đồng thời hai vai trò. Ở vai trò "kiến trúc sư", doanh nghiệp phát triển format, thiết kế chương trình, xây dựng IP, lựa chọn nghệ sĩ và làm chủ hệ thống phân phối. Ở vai trò "tổng thầu", doanh nghiệp huy động và điều phối toàn bộ hệ sinh thái đối tác từ nghệ sĩ, phim trường, thiết bị, kỹ thuật sản xuất đến đơn vị tổ chức sự kiện để đưa sản phẩm ra thị trường với quy mô lớn.

Nhờ cách vận hành này, doanh nghiệp không chỉ tạo doanh thu từ quảng cáo truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều lớp giá trị khác như concert, thương mại điện tử, bản quyền IP và quản lý nghệ sĩ.

D2C và Quản lý nghệ sĩ là 2 mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất của DatVietVAC

Theo tính toán của Vietcap, tỷ trọng doanh thu D2C trong mảng nội dung đã tăng từ 0% năm 2020 lên 31% năm 2025. Doanh thu tài trợ và bán vé sự kiện được dự báo tăng từ 367 tỷ đồng lên khoảng 450 tỷ đồng trong năm 2026.

Từ năng lực sản xuất chương trình hấp dẫn khán giả đại chúng đến khả năng huy động tài trợ trước

Cốt lõi của DatVietVAC là năng lực sản xuất chương trình có sức hấp dẫn với khán giả đại chúng, thu hút lượng người xem yêu thích khổng lồ. Các chương trình của DatVietVAC như Tinh Hà “Say Hi”, Anh Trai “Say Hi”, Em Xinh “Say Hi”, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, SÓNG, Masked Singer Vietnam, Rap Việt, ... đều là những chương trình có độ thu hút người xem lớn. Tổng lượt theo dõi và đăng ký trên các kênh YouTube, TikTok và Facebook thuộc hệ sinh thái DatVietVAC đạt khoảng 270 triệu, trong khi nội dung của tập đoàn tạo ra 67 tỷ lượt nghe và xem trong năm 2025.

Sức hút đó là cơ sở để nhà tài trợ định lượng hiệu quả.

Công thức tài chính bất di bất dịch của DatVietVAC là: “không có tài trợ, không bấm máy”, Theo cơ chế này, DatVietVAC sẽ mang ý tưởng và format đi chào mời các đối tác trước khi tiến hành quay dựng. Nếu chi phí dự toán để sản xuất chương trình là 10 đồng (vốn), tập đoàn cần phải đạt được thỏa thuận cam kết từ nhà tài trợ tối thiểu từ 13 đến 15 đồng (doanh thu tài trợ). Công thức này không có nghĩa toàn bộ phần chênh lệch trở thành lợi nhuận ròng, bởi doanh nghiệp vẫn phải chi trả cho hoạt động, quản lý và vận hành. Tuy nhiên, doanh thu tài trợ đã bao phủ phần chi phí sản xuất cốt lõi, tạo lớp đệm tài chính ngay từ đầu thay vì chờ đến sau khi chương trình lên sóng.

Vậy tại sao các tập đoàn lớn sẵn sàng dành ngân sách tài trợ lớn cho các bản kế hoạch của DatVietVAC? Bởi thay vì mua một vị trí quảng cáo trong thời lượng ngắn, nhãn hàng được tích hợp vào toàn bộ hành trình của chương trình: từ nội dung phát sóng, truyền thông trên mạng xã hội đến concert, hoạt động cùng nghệ sĩ và các nội dung xem lại sau đó. Cách xuất hiện tự nhiên trong chương trình giúp thương hiệu tiếp cận khán giả trong trạng thái chủ động theo dõi và tương tác, thay vì bị giới hạn trong những đoạn quảng cáo ngắt quãng. Thời gian khai thác cũng có thể kéo dài qua nhiều tháng, thậm chí sang mùa tiếp theo, thay vì kết thúc cùng một chiến dịch quảng cáo thông thường.

Hiệu quả của gói tài trợ còn có thể tăng mạnh khi chương trình trở nên phổ biến và tạo sức lan toả trên mạng xã hội. Lượng người xem và thảo luận càng lớn, chi phí trên mỗi lượt tiếp cận của nhãn hàng càng được tối ưu.

Quan trọng hơn, hiện nay các nhãn hàng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ mục tiêu xây dựng nhận diện thương hiệu sang thúc đẩy chuyển đổi sản phẩm thông qua các hoạt động như bán vé, ưu đãi ngân hàng, livestream thương mại hay các sản phẩm dành cho người hâm mộ.

Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, khoảng 50% nhà tài trợ đã quay lại đồng hành với các chương trình tiếp theo, hiệu quả tài trợ không chỉ được đo bằng độ phủ, mà còn bằng khả năng tạo tương tác, chuyển đổi và duy trì quan hệ lâu dài với người tiêu dùng.

Đó cũng là lý do tuổi thọ chương trình có ý nghĩa đặc biệt. Một mùa phát sóng có lãi chưa đủ để khẳng định một tài sản nội dung thành công. Theo quan điểm được đại diện DatVietVAC chia sẻ, thước đo quan trọng hơn là chương trình có thể kéo dài qua nhiều mùa, duy trì sức hút với khán giả và nhà tài trợ tiếp tục đồng hành hay không. Mùa thứ hai, thứ ba hay các phiên bản mở rộng là bằng chứng rằng hiệu quả của mùa trước đã được thị trường kiểm chứng.

DatVietVAC cùng các NTT thiết kế nhiều điểm chạm thu hút khách hàng

Báo cáo Vietcap cho biết, tỷ lệ nhà tài trợ quay lại với các chương trình của DatVietVAC trong giai đoạn 2024-2025 đạt 57% ở nhóm hàng tiêu dùng nhanh và 50% ở nhóm định chế tài chính. Mảng doanh thu từ tài trợ sản xuất và phân phối nội dung chương trình của DatVietVAC thể hiện sự bền vững vượt trội khi đạt 467 tỷ đồng trong năm 2025 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng ổn định lên mức 484 tỷ đồng trong năm 2026. Cơ sở cho sự vững chắc này đến từ tệp khách hàng định chế tài chính và FMCG của tập đoàn.

Nghệ sĩ là mắt xích thứ ba của cấu trúc này. Một nghệ sĩ có thể tự tổ chức chương trình, concert hoặc kinh doanh sản phẩm riêng, nhưng để thực hiện ở quy mô lớn cần đồng thời có năng lực sản xuất, hệ thống nhà cung cấp, kênh phân phối, quan hệ tài trợ và khả năng vận hành sự kiện. DatVietVAC cung cấp hạ tầng tổ chức đó như một tổng thầu: kết nối nghệ sĩ với lượng khán giả lớn, hỗ trợ nâng cao mức độ nhận diện và tiếp tục khai thác giá trị thương mại qua quảng cáo, biểu diễn, nội dung mới và sản phẩm dành cho người hâm mộ. Đổi lại, sự hiện diện của các nghệ sĩ phù hợp làm tăng sức hấp dẫn của chương trình đối với khán giả và nhà tài trợ.

Tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn vượt trội, ROE hiếm có 40,8%

Việc kiên trì theo đuổi mô hình tài sản tinh gọn (Asset-light), vận hành như tổng thầu giúp DatVietVAC không phải duy trì khối tài sản cố định lớn nhưng vẫn sở hữu năng lực sản xuất quy mô. Nhờ vận hành như một "tổng thầu", doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào phát triển IP, dữ liệu khán giả, hệ thống phân phối và quan hệ thương mại, thay vì đầu tư dàn trải vào hạ tầng vật chất. Hiệu quả của mô hình thể hiện qua ROE chuẩn hóa đạt 40,8% trong năm 2025 cùng lượng tiền mặt gần 1.000 tỷ đồng.

Asset-light không đồng nghĩa với năng lực sản xuất hạn chế. Theo Vietcap, DatVietVAC duy trì khoảng 140 nhân sự sản xuất nội bộ, gồm ba đơn vị chuyên về chương trình thực tế và một đơn vị sản xuất âm nhạc, với năng lực triển khai 8-12 chương trình mỗi năm dưới sự dẫn dắt của các Executive Producer giàu kinh nghiệm. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vì vậy không nằm ở phim trường hay máy móc, mà ở danh mục IP, dữ liệu khán giả, hệ thống phân phối, mạng lưới nghệ sĩ và quan hệ với các thương hiệu.

DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận 420 tỷ trong năm 2026

Báo cáo tài chính 2025 phản ánh rõ hiệu quả của mô hình này khi biên lợi nhuận gộp mảng nội dung đạt 40%, biên lợi nhuận hoạt động đạt 13,9%, ROE đạt 40,8% và vòng quay tổng tài sản đạt 1,6 lần. Những chỉ số này cho thấy doanh nghiệp đang tạo doanh thu và lợi nhuận trên nền tài sản hữu hình tương đối gọn, đồng thời tích lũy giá trị ở các tài sản vô hình có khả năng sinh lợi dài hạn.

Đối với nhà đầu tư, sức hấp dẫn của mô hình nằm ở khả năng tăng trưởng có thể lặp lại. Doanh thu được thu xếp trước thông qua tài trợ giúp tăng khả năng dự báo dòng tiền; cấu trúc Asset-light tạo điều kiện mở rộng quy mô mà không cần gia tăng tương ứng vốn đầu tư; trong khi mỗi mùa phát sóng thành công tiếp tục bổ sung IP, dữ liệu người dùng và tỷ lệ tái ký của nhà tài trợ, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong các chu kỳ tiếp theo.