Chứng khoán KIS tuyển cộng tác viên, hoa hồng tới 80% phí giao dịch

Nắm bắt xu hướng này, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) đang triển khai chương trình tuyển cộng tác viên trên toàn quốc với cơ chế thu nhập hấp dẫn. Theo đó, cộng tác viên có thể nhận hoa hồng lên đến 80% phí giao dịch ròng từ khách hàng do mình giới thiệu, đồng thời có cơ hội nhận thêm 100.000 đồng cho mỗi khách hàng mới đáp ứng điều kiện giao dịch. Đặc biệt, cộng tác viên còn có thể gia tăng nguồn thu nhập thông qua việc giới thiệu thêm cộng tác viên mới tham gia hệ thống. Chương trình áp dụng cho cộng tác viên và khách hàng mới mở tài khoản trong thời gian từ 01/08 đến 30/09/2026.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là cộng tác viên có thể làm việc một cách linh hoạt về thời gian và địa điểm, không bắt buộc làm việc theo giờ hành chính tại các địa điểm của Chứng khoán KIS. Sau khi đăng ký, cộng tác viên được cung cấp mã giới thiệu riêng và có thể chủ động chia sẻ thông tin đến những nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về đầu tư chứng khoán.

Cụ thể, với chương trình đang được Chứng khoán KIS triển khai, cộng tác viên trực thuộc Bộ phận Khách hàng trực tuyến (mã OBC) có thể nhận 80% hoa hồng trên phí giao dịch ròng của khách hàng được giới thiệu. Cơ chế này tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động giới thiệu khách hàng và thu nhập của cộng tác viên: khách hàng càng duy trì giao dịch, cộng tác viên càng có cơ hội gia tăng khoản hoa hồng phát sinh theo quy định.

Theo thông tin từ Chứng khoán KIS, phí giao dịch của khách hàng hiện dao động khoảng 0,15% – 0,3% trên giá trị khớp lệnh trong ngày. Khi xác định phí giao dịch ròng để tính hoa hồng, các khoản chi phí bắt buộc theo quy định sẽ được khấu trừ trước khi áp dụng tỷ lệ hoa hồng dành cho cộng tác viên.

Chương trình cộng tác viên của KIS cho phép làm việc trực tuyến trên toàn quốc với mức hoa hồng lên tới 80% phí giao dịch.

Hoa hồng 80%, thưởng thêm 100.000 đồng mỗi khách hàng mới

Bên cạnh khoản hoa hồng chính, chương trình còn có cơ chế "thưởng nóng" dành cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng mới. Theo đó, trong thời gian từ 01/08 đến 07/10/2026, cộng tác viên có thể nhận thêm 100.000 đồng cho mỗi khách hàng mới được giới thiệu, với điều kiện khách hàng phát sinh giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên theo thể lệ chương trình.

Như vậy, mô hình thu nhập của cộng tác viên được KIS xây dựng theo hướng kết hợp giữa hoa hồng theo hoạt động giao dịch và thưởng cố định cho khách hàng mới, tạo thêm động lực để cộng tác viên phát triển mạng lưới khách hàng.

Không dừng lại ở việc giới thiệu khách hàng, chương trình còn mở ra cơ hội gia tăng thu nhập thông qua việc phát triển mạng lưới cộng tác viên. Qua đó, một cá nhân có thể giới thiệu thêm cộng tác viên mới tham gia KIS. Với mỗi cộng tác viên mới được giới thiệu, người giới thiệu có thể nhận thêm 15% hoa hồng phí giao dịch phát sinh từ cộng tác viên đó theo chính sách chương trình. Ưu đãi này áp dụng đối với cộng tác viên trực thuộc Bộ phận Khách hàng trực tuyến (mã OBC).

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm kiếm những mô hình làm việc linh hoạt, chương trình cộng tác viên của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS có thể mang đến một lựa chọn đáng cân nhắc cho những cá nhân muốn tận dụng mạng lưới quan hệ, kiến thức và sự quan tâm đến thị trường tài chính để tạo thêm nguồn thu nhập. Với cơ chế hoa hồng lên đến 80%, thưởng 100.000 đồng cho khách hàng mới và cơ hội nhận thêm 15% hoa hồng từ cộng tác viên được giới thiệu, chương trình hướng tới việc xây dựng một mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, đồng hành cùng Chứng khoán KIS trong việc mở rộng cộng đồng nhà đầu tư trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về chương trình được đăng tải tại đây.