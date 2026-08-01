Chữ ký của nữ Chủ tịch xinh đẹp sinh năm 1999 ra sao?

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao trong ban điều hành. Theo Quyết định số 21/QĐ-PC1-HĐQT ngày 5/8/2026, Hội đồng quản trị PC1 bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Vũ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 10/8/2026.

Ông Hoàng Mạnh Vũ sinh năm 1987, có trình độ Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện. Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ giữ chức Giám đốc Ban EPC của PC1. Nhiệm vụ và quyền hạn của tân Phó Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của tập đoàn và sự phân công của Tổng giám đốc PC1.

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Vũ được ký bởi bà Trịnh Khánh Linh trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1. Đây là quyết định nhân sự mới nhất được bà Linh ký sau khi nữ lãnh đạo sinh năm 1999 chính thức đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 24/7, cổ đông PC1 đã bầu bổ sung bà Trịnh Khánh Linh cùng ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đại hội, Hội đồng quản trị PC1 đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bà Linh sinh ngày 28/3/1999, tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ. Nữ lãnh đạo từng có khoảng ba năm làm việc tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, sau đó đảm nhiệm vị trí chuyên viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Bà gia nhập PC1 từ tháng 4/2026 với vai trò chuyên viên tài chính và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính từ tháng 5/2026.

Hiện bà Trịnh Khánh Linh trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, bà còn đại diện theo ủy quyền đối với hơn 87,94 triệu cổ phiếu. Tổng lượng cổ phần sở hữu và đại diện của bà Linh đạt gần 91,95 triệu đơn vị, tương ứng 22,35% vốn điều lệ PC1.

Không chỉ có Chủ tịch HĐQT thuộc thế hệ 9X, bộ máy điều hành mới của PC1 còn gây chú ý với Tổng giám đốc sinh năm 1991.

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của PC1 kể từ ngày 24/7. Ông Dũng có trình độ Cử nhân Tài chính – Ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, ông phụ trách Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính của tập đoàn.

Cùng thời điểm, PC1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương, sinh năm 1984, giữ chức Giám đốc Tài chính. Bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1991, được giao vị trí Kế toán trưởng.

Về tình hình kinh doanh , quý 2/2026, PC1 đạt doanh thu thuần 2.038 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm mạnh các loại chi phí, PC1 báo lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm nay, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.200 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ, PC1 đạt lợi nhuận sau thuế 505 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.