FPT "bắt tay" OpenAI, khai phá thị trường 240 tỷ USD

FPT vừa được công nhận là đối tác toàn cầu của OpenAI (Select Partner) nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi, ứng dụng AI hiệu quả và an toàn trên quy mô lớn. Mạng lưới Đối tác của OpenAI quy tụ các doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu về AI trong các lĩnh vực tích hợp hệ thống, tư vấn quản lý, công nghệ và dữ liệu, giàu năng lực triển khai thực tiễn và mạng lưới khách hàng rộng khắp.

Hai tập đoàn công nghệ sẽ đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu xây dựng lộ trình chuyển đổi AI, phát triển nền tảng, nâng cao năng lực và triển khai các giải pháp chuyển đổi AI an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi đơn vị. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí vận hành các mô hình AI bằng cách sử dụng hiệu quả token (đơn vị xử lý dữ liệu của mô hình AI), đồng thời khai thác tối đa giá trị của mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến GPT-5.6 và công cụ ChatGPT Work để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh chiến lược.

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết, FPT và OpenAI sẽ đồng hành thúc đẩy nhanh, hiệu quả và có trách nhiệm quá trình chuyển đổi AI.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, chia sẻ: “FPT và OpenAI sẽ đồng hành đưa các mô hình và sản phẩm AI tiên tiến vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô lớn, thúc đẩy nhanh, hiệu quả và có trách nhiệm quá trình chuyển đổi AI”.

Cũng theo ông Tuấn, an ninh mạng là lĩnh vực then chốt mà các mô hình AI tiên tiến có thể tạo ra những tác động khác biệt nhất. Do đó, thông qua việc tích hợp trí tuệ AI thế hệ mới từ GPT-5.6 Sol và Codex Security vào các nền tảng an ninh mạng, quy trình vận hành doanh nghiệp thông minh của FPT, đặc biệt là chương trình “Patch the Enterprise” của FPT, cơ sở hạ tầng CNTT và môi trường ứng dụng của khách hàng sẽ được chủ động bảo vệ trước những rủi ro mới liên quan đến AI. Điều này giúp các tổ chức nhận diện, khắc phục hiệu quả và nhanh chóng hơn các lỗ hổng bảo mật, đồng thời giải quyết các rủi ro an ninh mới nổi với khả năng chống chịu và sự tự tin cao hơn.

Patch the Enterprise là chương trình của FPT thiết kế nhằm khắc phục lỗ hổng bảo mật một cách toàn diện. Chương trình quy tụ các chuyên gia an ninh mạng, phát triển phần mềm, cloud, DevOps và kiểm thử trong một quy trình thống nhất. Kết hợp với AI, chương trình giúp doanh nghiệp phát hiện, ưu tiên và xử lý các rủi ro bảo mật nhanh hơn, tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp.

AI không chỉ tạo ra một làn sóng đầu tư mới mà còn làm thay đổi nhu cầu của thị trường an ninh mạng. Gartner dự báo chi tiêu cho an ninh mạng toàn cầu sẽ tăng 12% lên 240 tỷ USD trong năm 2026. Quy mô thị trường dịch vụ an ninh mạng tăng từ khoảng 84 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 93 tỷ USD năm 2026. Đồng thời, đến năm 2027, khoảng 17% các cuộc tấn công mạng sẽ liên quan đến GenAI, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về bảo mật AI, quản trị an ninh mạng và các giải pháp đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Đây là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong kỷ nguyên AI. Việc hợp tác với OpenAI giúp FPT củng cố năng lực công nghệ, mở rộng danh mục dịch vụ bảo mật an ninh mạng và khai thác hiệu quả thị trường đang bùng nổ này.

Hợp tác này cũng là một bước đi trong chiến lược tăng cường hợp tác với các tập đoàn AI, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới của FPT. Trong thời gian tới, thông qua việc tích hợp các công nghệ mới nhất của OpenAI cùng nhiều nền tảng AI hàng đầu khác, FPT sẽ phát triển các giải pháp Agentic AI, mở rộng hạ tầng AI và các chương trình nâng cao năng lực AI khác giúp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi AI phù hợp.

Mới đây, nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ trưởng thành về AI, xây dựng lộ trình chuyển đổi AI phù hợp, hiệu quả, FPT đã đưa ra phương pháp luận CASAN gồm 5 cấp độ: Curious (Khám phá), Augmented (Tăng cường), Standard (Chuẩn hóa), Automated (Tự động hóa) và Native (Thuần AI). CASAN sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức chuyển từ các thử nghiệm AI đơn lẻ sang triển khai trên quy mô toàn doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mô hình vận hành AI-native (Thuần AI) để tạo ra giá trị bền vững.

Một trong các thế mạnh khác biệt của FPT là sở hữu hệ sinh thái AI bao gồm các nền tảng, AI toàn diện FleziPT, FPT.AI ; hạ tầng tính toán hiệu suất cao - FPT AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản cùng đội ngũ hơn 30.000 kỹ sư được trang bị những công cụ AI tiên tiến. Hệ sinh thái này giúp FPT triển khai các chương trình chuyển đổi AI quy mô lớn với những giải pháp được thiết kế phù hợp theo nhu cầu từng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tốc độ, khả năng mở rộng và khả năng kiểm soát trong quá trình phát triển phần mềm. Nhờ đó, thời gian phát triển được rút ngắn tới 60%, khối lượng công việc phải làm lại giảm hơn 50% và năng suất của lập trình viên tăng khoảng 30%.