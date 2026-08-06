Giá vàng tăng vọt lên cao nhất 1 tháng, quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái mới

Phiên 5/8, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng 4,85 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.014 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ hai liên tiếp của quỹ, với tổng khối lượng gom vào gần 9 tấn.

Động thái tăng mua diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới bứt phá gần 170 USD, lên 4.247 USD/ounce trong phiên 5/8 - mức cao nhất trong hơn một tháng. Đà phục hồi của kim loại quý vẫn tiếp tục được duy trì trong phiên sáng nay.

Theo giới phân tích, cú tăng mạnh của giá vàng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. Dữ liệu việc làm Mỹ thấp hơn kỳ vọng khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt suy yếu, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Đồng bạc xanh mất giá giúp vàng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn.

Theo Kitco News, ông Chris Mancini, đồng quản lý Quỹ Gabelli Gold Fund (GOLDX), cho rằng những động lực thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Ông nhận định nhiều nhà đầu tư vẫn nhìn vàng như một loại hàng hóa mang tính chu kỳ, trong khi thực chất đây là một tài sản tiền tệ. Theo ông, xu hướng tăng của vàng đang được hỗ trợ bởi các yếu tố mang tính cấu trúc như căng thẳng địa chính trị kéo dài, nợ công toàn cầu gia tăng, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và niềm tin suy giảm đối với các đồng tiền pháp định.

Ông cũng cho rằng cổ phiếu các doanh nghiệp khai thác vàng vẫn đang bị định giá thấp. Trong bối cảnh giá vàng duy trì trên 4.000 USD/ounce, nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận lợi nhuận và dòng tiền ở mức kỷ lục nhưng vẫn chỉ giao dịch quanh mức 10-11 lần lợi nhuận.

Về ngắn hạn, ông Mancini cho rằng giá vàng vẫn có thể biến động nếu lạm phát tăng trở lại, buộc Fed tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, về dài hạn, ông tin những yếu tố từng đưa giá vàng lên mốc 5.000 USD/ounce vẫn chưa thay đổi, từ xu hướng phi USD hóa, gánh nặng nợ công đến nhu cầu nắm giữ các tài sản không có rủi ro đối tác. Theo vị chuyên gia, những động lực này khó có khả năng đảo ngược trong thời gian tới.