3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh biến thành 'điểm dịch vụ tài chính': Xử lý 36 triệu giao dịch, tổng giá trị 56.000 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức đưa cổ phiếu DMX lên giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong ngày hôm nay, 6/8/2026.

Theo thông báo của phía doanh nghiệp, Điện Máy Xanh đã phân phối thành công 166.438.500 cổ phiếu trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng, thu về 13.315 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.

Gần 90% lượng cổ phiếu được phân phối cho gần 60 quỹ đầu tư. Trong đó, các quỹ nước ngoài nhận 73% lượng cổ phiếu, còn các quỹ trong nước chiếm 17%.

Sau phát hành, mức vốn hóa được Điện Máy Xanh công bố đạt 101.418 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,9 tỷ USD. Doanh nghiệp cho biết việc niêm yết sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, nâng cao tiêu chuẩn quản trị, đồng thời tạo thêm nguồn lực để đầu tư vào công nghệ, logistics, hệ sinh thái bán lẻ và hoạt động trong nước cũng như quốc tế.

Hiện Điện Máy Xanh sở hữu hệ sinh thái gồm các chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, Công ty Cổ phần Thợ Điện Máy Xanh và EraBlue tại Indonesia. Toàn hệ thống có hơn 3.000 cửa hàng và phục vụ hàng chục triệu khách hàng mỗi năm thông qua các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh, cho biết ngày giao dịch đầu tiên là một cột mốc quan trọng, đồng thời mở ra những trách nhiệm lớn hơn đối với doanh nghiệp.

3 trụ cột mới

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu thuần 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%.

Biên lợi nhuận sau thuế đạt 7,5%, trong khi biên lợi nhuận gộp được nâng lên 20,1%. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 32%, trong khi số lượng cửa hàng được duy trì ở mức 3.013 điểm bán. Theo Điện Máy Xanh, tăng trưởng trong giai đoạn này chủ yếu đến từ việc nâng cao năng suất cửa hàng thay vì tiếp tục mở rộng số lượng điểm bán.

Đây cũng là trụ cột đầu tiên trong chiến lược phát triển mới của Điện Máy Xanh. Doanh nghiệp chuyển trọng tâm từ mở thêm cửa hàng để tăng doanh thu sang tối ưu từng điểm bán, gia tăng lợi nhuận và kéo dài vòng đời quan hệ với khách hàng.

Trụ cột thứ hai của Điện Máy Xanh là hệ sinh thái dịch vụ tài chính, tiêu dùng.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, khoảng 74% người tiêu dùng cân nhắc mua trả góp hoặc sử dụng giải pháp tài chính khi mua các sản phẩm điện máy có giá trị lớn.

Trong 6 tháng đầu năm, 38% doanh thu của Điện Máy Xanh đến từ hình thức trả chậm. Doanh thu qua hình thức này tăng 49% so với cùng kỳ và hiện 96% danh mục sản phẩm đủ điều kiện áp dụng các chương trình tài chính.

Hơn 3.000 cửa hàng Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động cũng được sử dụng làm điểm cung cấp các dịch vụ như nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và bảo hiểm.

Trong nửa đầu năm 2026, hệ thống phục vụ 36 triệu lượt giao dịch tài chính với tổng giá trị khoảng 56.000 tỷ đồng.

Trụ cột thứ ba là Công ty Cổ phần Thợ Điện Máy Xanh, đơn vị phụ trách hoạt động giao hàng, lắp đặt, bảo hành và bảo trì thiết bị.

Năm 2025, mảng Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu 2.576 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 201 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của đơn vị này đạt 1.892 tỷ đồng, tăng 47%. Trong đó, 195 tỷ đồng đến từ các khách hàng bên ngoài hệ thống, tương đương 10,3% tổng doanh thu.

Điện Máy Xanh định hướng mở rộng mảng này sang thị trường doanh nghiệp, bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo trì cho các nhà bán lẻ khác, dự án bất động sản và nhà thầu hạ tầng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục phát triển Super App thành nền tảng quản lý quan hệ khách hàng, tích hợp lịch sử mua sắm, bảo dưỡng, chương trình tích điểm, thanh toán hóa đơn và đặt lịch sử dụng dịch vụ.

Đến quý II/2026, ứng dụng có 19 triệu thành viên. Doanh thu trực tuyến đạt 7.330 tỷ đồng, đóng góp 11% tổng doanh thu. Khoảng 2 triệu khách hàng đã nhận được các ưu đãi cá nhân hóa trên nền tảng.

Trụ cột tăng trưởng quốc tế của Điện Máy Xanh là EraBlue tại Indonesia.

Đến hết tháng 6/2026, chuỗi này có 261 cửa hàng, tăng 80 cửa hàng so với đầu năm. Theo Điện Máy Xanh, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng EraBlue cao gấp 1,5-2,6 lần một cửa hàng Điện Máy Xanh tại Việt Nam có quy mô tương đương.

Trong 6 tháng đầu năm, EraBlue ghi nhận doanh thu 1.888 tỷ rupiah Indonesia, tăng 92%. Lợi nhuận sau thuế tăng 154% và chuỗi đã xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

EraBlue đặt mục tiêu đạt 300-350 cửa hàng vào cuối năm 2026 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030. Điện Máy Xanh cũng đề cập khả năng IPO chuỗi này trong tương lai.

Dự kiến trả 8.000 đồng cổ tức tiền mặt trong 12 tháng

Ngay sau khi niêm yết, Điện Máy Xanh sẽ trả cổ tức 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/8.

Đến tháng 12/2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2026 ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2027, Điện Máy Xanh dự kiến trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu, qua đó hoàn thành cam kết sử dụng tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 để chia cổ tức.

Doanh nghiệp đồng thời cho biết sẽ xem xét phân phối phần lợi nhuận còn lại bằng cổ phiếu, kết hợp với thặng dư vốn sau IPO, với tỷ lệ dự kiến 1:1.

Như vậy, theo kế hoạch được công bố, tổng lợi ích trong vòng 12 tháng sau niêm yết gồm 8.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt, tương đương 10% giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, cùng phương án phân phối cổ phiếu dự kiến theo tỷ lệ 1:1.