Bán chứng khoán để 'đu đỉnh' bạc giá hơn 120 triệu đồng/kg, tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi vốn là người đầu tư khá thận trọng. Không lướt sóng nhiều, cũng không chạy theo những cơn sốt ngắn hạn. Phần lớn tài sản được phân bổ vào chứng khoán cơ sở, nắm giữ trung hạn, coi như một kênh tích lũy đều đặn hơn là tìm kiếm lợi nhuận đột biến. Dù lãi không nhiều nhưng đổi lại là sự yên tâm.

Sự yên tâm đó chỉ bắt đầu lung lay khi giá bạc tăng nhanh. Thời gian đó, bảng giá bạc nhảy liên tục. Những mốc giá liên tiếp bị phá vỡ, từ con số vài chục triệu đồng mỗi kg lên hơn 100 triệu rồi vượt 120 triệu đồng/kg chỉ trong thời gian ngắn. Trên các diễn đàn đầu tư, bạc từ chỗ ít được nhắc tới bỗng trở thành tâm điểm, được so sánh với vàng và kỳ vọng sẽ còn dư địa tăng tiếp.

Giữa một bên là kim loại quý tăng giá mạnh, một bên là tài sản “đứng yên”, tâm lý so sánh bắt đầu xuất hiện.

Sau nhiều lần theo dõi và cân nhắc, tôi quyết định rời chứng khoán để chuyển sang bạc – đúng vào giai đoạn thị trường hưng phấn nhất. Quyết định được đưa ra khá nhanh, nhưng điều tôi không ngờ tới là mình đã "đu đỉnh".

Sau khi mua bạc ở vùng giá cao, thị trường bắt đầu điều chỉnh. Ban đầu chỉ là những nhịp giảm nhẹ, đủ để trấn an rằng đây là điều bình thường sau một đợt tăng nóng. Nhưng rồi mức giảm ngày một rõ rệt. Từ mốc hơn 120 triệu đồng/kg, giá bạc rơi thẳng đứng. Tính đến hôm nay, tôi đã đánh mất hơn 40 triệu đồng/kg.

Khoản lỗ trên giấy không nhỏ, nhất là khi tôi dùng toàn bộ số tiền bán chứng khoán để tham gia. Trớ trêu là đúng hôm nay, thị trường chứng khoán cũng có một phiên giảm mạnh, mất hơn 22 điểm. Cảm giác lúc này của tôi là không biết nên vui hay buồn.

Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã mang tư duy “bắt nhịp nhanh” của chứng khoán sang thị trường kim loại quý – nơi biến động có thể mạnh, nhưng chu kỳ lại khác. Bạc không phải cổ phiếu, cũng không phải kênh lướt sóng ngắn hạn dễ dàng. Việc mua vào khi giá đã tăng nóng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro điều chỉnh, điều mà tôi đã đánh giá chưa đủ thận trọng.

Tuy vậy, câu chuyện này cũng không hoàn toàn là một sai lầm tuyệt đối. Bạc vẫn có những yếu tố nền tảng riêng: nhu cầu công nghiệp, vai trò trong chuỗi năng lượng tái tạo, và vị thế là kim loại quý có tính thay thế một phần cho vàng. Việc giá điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh không làm mất đi những yếu tố đó, mà chỉ nhắc lại một nguyên tắc quen thuộc của thị trường: không có tài sản nào tăng mãi theo đường thẳng.

Quan trọng hơn, trải nghiệm này khiến tôi thận trọng hơn với các quyết định chuyển dịch tài sản. Bán chứng khoán để mua bạc không sai về mặt lựa chọn kênh, nhưng sai ở thời điểm và cách tiếp cận. Thị trường luôn cho cơ hội, nhưng cũng sẵn sàng thu lại cái giá của sự vội vàng.



