Honda CR-V hybrid lần đầu tiên được lắp ráp trong nước: ngoại hình có 1 điểm khác biệt, giá bán chưa được tiết lộ

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản lắp ráp trong nước của mẫu xe CR-V e:HEV (hybrid) thế hệ thứ sáu.

Honda CR-V là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Theo số liệu thống kê từ VAMA, doanh số của mẫu xe này trong năm 2025 đạt 6.224 xe. Trong đó, riêng mẫu CR-V eHEV bán được 1.888 chiếc.

Việc lắp ráp phiên bản hybrid của CR-V trong nước đánh dấu bước đi mới của hãng trong việc thực hiện mục tiêu trung hòa carbon của Chính phủ vào năm 2050. Đồng thời, danh mục sản phẩm của dòng xe hybrid được mở rộng với sự xuất hiện của phiên bản e:HEV L bên cạnh phiên bản e:HEV RS hiện hữu. Các phiên bản này sẽ chính thức được phân phối tại các đại lý từ ngày 11/2.

Ngoại hình của CR-V lắp ráp không có nhiều thay đổi so với bản nhập khẩu trước đây.

Về ngoại hình, Honda CR-V e:HEV duy trì các kích thước cơ bản của thế hệ thứ sáu với chiều dài đạt 4.691 mm. Chiều rộng 1.866 mm và chiều cao 1.681 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.701 mm.

Khi so sánh với các đối thủ trong phân khúc C-SUV như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, các chỉ số kích thước này của CR-V nằm ở mức trung bình khá. Ngôn ngữ thiết kế của xe mang phong cách cứng cáp với các đường nét dứt khoát. Phiên bản e:HEV RS phân biệt với các chi tiết sơn đen bóng ở ngoại thất và logo RS tại lưới tản nhiệt. Xe được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng tự động hoặc thích ứng thông minh tùy theo phiên bản.

Xe vẫn có nội thất 5 chỗ ngồi.

Không gian nội thất của Honda CR-V e:HEV được thiết kế theo cấu hình 5 chỗ ngồi để tối ưu không gian cho hành khách. Thay đổi đáng chú ý nhất ở khoang lái là sự xuất hiện của hệ thống chuyển số bằng nút bấm thay cho cần số truyền thống.

Trang bị này giúp tối ưu hóa không gian tại bệ tỳ tay trung tâm và thay đổi trải nghiệm thao tác của người dùng. Xe sở hữu bảng đồng hồ trung tâm kỹ thuật số kích thước 10,2 inch và màn hình hiển thị kính chắn gió HUD trên phiên bản cao cấp nhất.

Hệ thống giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch có khả năng kết nối điện thoại thông minh không dây. Phiên bản e:HEV RS được trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose và cửa sổ trời toàn cảnh. Các ghế ngồi được thiết kế ôm sát cơ thể với ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí.

Hệ thống truyền động của Honda CR-V e:HEV là sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô tơ điện. Động cơ xăng 2.0L sản sinh công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút. Mô tơ điện kéo sản sinh công suất 181 mã lực tại dải vòng tua từ 5.000 đến 8.000 vòng/phút. Tổng công suất kết hợp của xe đạt 204 mã lực.

Xe sử dụng hộp số E-CVT bao gồm một mô tơ phát điện và một mô tơ điện có lực kéo cực đại 335 Nm. Theo thông số từ nhà sản xuất, hệ thống hybrid này giúp tiết kiệm nhiên liệu khoảng 30% so với phiên bản sử dụng động cơ xăng thuần túy.

Công nghệ an toàn trên Honda CR-V e:HEV được chú trọng với gói hỗ trợ lái Honda SENSING trên tất cả các phiên bản. Hệ thống này bao gồm sáu tính năng chính như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng dải tốc độ thấp.

Xe còn trang bị camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường LaneWatch và cảnh báo áp suất lốp. Hệ thống an toàn bị động gồm 8 túi khí bảo vệ tại nhiều vị trí trong cabin. Mẫu xe đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Về dịch vụ hậu mãi, Honda Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km cho xe và gia hạn bảo hành thêm 2 năm hoặc 50.000 km cho hệ thống động cơ hybrid và pin điện.

Hiện tại, Honda CR-V e:HEV mới được phân phối với các màu sắc bao gồm Trắng, Đen, Đỏ, Xanh và Xám. Việc lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ giúp hãng chủ động hơn trong việc điều tiết nguồn cung ra thị trường. Sự bổ sung phiên bản e:HEV L giúp dòng xe này tiếp cận thêm nhóm khách hàng mong muốn sử dụng công nghệ hybrid với mức trang bị phù hợp.