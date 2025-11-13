Bạn đã nấu thịt gà SAI CÁCH trong suốt cuộc đời mình?

Tuần qua, Hội đồng Thông tin An toàn Thực phẩm của Úc đã chính thức đưa ra cảnh báo: “Tuyệt đối không rửa gà sống trước khi nấu” . Cơ quan này nhấn mạnh, quan niệm “rửa sạch gà để loại bỏ vi khuẩn” là một huyền thoại sai lầm , thậm chí còn làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo trong bếp.

Nghiên cứu mới của hội đồng cho thấy, hơn một nửa số người trưởng thành ở Úc vẫn rửa gà nguyên con trước khi đưa vào lò nướng. Tại Mỹ, con số này còn cao hơn 70% người dân thừa nhận có thói quen rửa gà , dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã nhiều lần cảnh báo điều ngược lại.

Chuyên gia dinh dưỡng kiêm cố vấn an toàn thực phẩm Toby Amidor tại New York (Mỹ) cho biết: “Mọi người nghĩ rằng rửa thịt có thể làm sạch vi khuẩn, nhưng thực tế nó chỉ khiến vi khuẩn bắn tung tóe khắp bồn rửa, bàn bếp và thậm chí dính vào thực phẩm khác”.

Một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) năm 2019 phát hiện trong số những người rửa gà, 60% có vi khuẩn bám trong bồn rửa ngay sau đó. Đáng lo hơn, 14% vẫn còn vi khuẩn tồn tại ngay cả sau khi đã cọ rửa sạch .

Đặc biệt, 26% người rửa gà đã vô tình làm nhiễm khuẩn vào rau xà lách , còn 31% người không rửa gà vẫn bị lây nhiễm chéo, nguyên nhân là rửa tay không kỹ hoặc dụng cụ, mặt bàn bị dính vi khuẩn .

Vi khuẩn trong thịt gà có thể gây chết người

Theo CDC, 1 trong 25 gói gà sống bán tại Mỹ chứa vi khuẩn Salmonella, loại vi khuẩn có thể gây tiêu chảy ra máu, đau quặn bụng và nôn mửa. Mỗi năm, Salmonella khiến hơn 1 triệu người Mỹ mắc bệnh , 26.500 người nhập viện và 420 người tử vong .

Bên cạnh đó, thịt gà sống còn có thể chứa E. coli, Listeria và Campylobacter , đều là những tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. CDC ước tính, 48 triệu người Mỹ, tương đương 1/6 dân số bị ngộ độc thực phẩm mỗi năm, khiến 128.000 người phải nhập viện và 3.000 người tử vong .

Với người già, trẻ nhỏ hoặc người có sức đề kháng yếu, nhiễm các loại vi khuẩn này có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng, nhiễm trùng xương và nhiễm khuẩn huyết (sepsis), tình trạng cơ thể tự tấn công chính mình, đe dọa tính mạng.

Làm sao để nấu gà an toàn mà vẫn sạch?

USDA khuyến cáo:

- Không rửa thịt gà sống. Nếu cần loại bỏ cặn bẩn, chỉ nên lau nhẹ bằng khăn giấy ẩm rồi rửa tay ngay .

- Chuẩn bị rau củ và thực phẩm ăn sống trước , sau đó mới xử lý thịt sống để tránh lây nhiễm chéo.

- Vệ sinh kỹ mặt bàn, dao, thớt và bồn rửa bằng xà phòng và nước nóng sau khi tiếp xúc với thịt sống.

- Nấu chín gà ở nhiệt độ tối thiểu 74 độ C để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn còn sót lại.

Nguồn và ảnh: Daily Mail