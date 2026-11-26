Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 51-53A An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM.

Một phần nhà, đất tại địa chỉ 51-53A An Dương Vương,

Theo đó, giá khởi điểm của tài sản là hơn 725 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 145 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Theo hồ sơ, tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng thửa đất số 10, tờ bản đồ số 12, diện tích 2.417,9m². Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (văn phòng), thời hạn sử dụng đến ngày 4/3/2058.

Trên khu đất có công trình văn phòng cao 5 tầng và sân thượng, cùng các hạng mục nhà bảo vệ, kho A và kho B. Tổng diện tích sàn xây dựng được xác định là 4.827m².

Công trình có kết cấu tường gạch, cột và sàn bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép kết hợp tôn. Thời hạn sở hữu công trình đến ngày 4/3/2058.

Về quy hoạch, phần lớn diện tích khu đất thuộc chức năng đất cơ sở sản xuất - kho tàng, phần còn lại thuộc chức năng đất dân cư hiện hữu. Lộ giới đường An Dương Vương, đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Trần Phú, theo quy hoạch là 30m.

Hồ sơ đấu giá cũng ghi nhận một số nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng, gồm hơn 17,6 triệu đồng tiền thuế còn nợ; hơn 168,8 triệu đồng tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dự kiến chu kỳ 2022-2026 và tiền chậm nộp.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 9 giờ đến 9 giờ 15 phút ngày 25/12 theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên.

Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa.

Đây là tài sản được đưa ra đấu giá trong quá trình thi hành án vụ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Lan bị buộc bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Thi hành án dân sự TPHCM đã thực hiện 11 đợt chi trả, với tổng số tiền hơn 13.921 tỷ đồng. Riêng đợt chi trả thứ 11, thực hiện ngày 30/10, cơ quan thi hành án đã thanh toán hơn 1.545 tỷ đồng.