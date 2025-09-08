Bán được 72.000 xe trong nửa đầu năm, Chủ tịch VinFast tự tin với mục tiêu giao 200.000 xe trong năm 2025, tái khẳng định hoà vốn năm 2026

Hãng xe điện Việt Nam VinFast cho biết, trong quý 2/2025, số lượng ô tô điện giao tăng 172% so với cùng kỳ, đạt 35.837 chiếc, trong đó thị trường nội địa Việt Nam vẫn là lớn nhất.

Tính chung nửa đầu năm, VinFast đã giao 72.167 ô tô điện, trong khi mục tiêu là 200.000 ô tô cả năm.

Chia sẻ với Reuters, Chủ tịch Lê Thị Thu Thuỷ (Thuỷ Lê) cho biết: “Thông thường, lượng giao hàng nửa đầu năm chỉ chiếm khoảng 30% tổng số. Chúng tôi vẫn còn nhiều xe phải giao trong nửa cuối năm, cả ở Việt Nam và các thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bắc Mỹ.”

Bà Thuỷ Lê cho biết, tháng trước, tập đoàn đã tách mảng nghiên cứu và phát triển (R&D) chuyển giao cho ông Phạm Nhật Vượng với giá trị 1,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng.

VinFast đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi tại Việt Nam, đồng thời chuyển sang mô hình phân phối qua đại lý để cắt giảm chi phí và tăng tốc mở rộng.



Theo Reuters, VinFast tự tin sẽ đạt được mục tiêu giao hàng vào năm 2025 và tái khẳng định cam kết hòa vốn vào cuối năm 2026.﻿

Công ty vừa mở nhà máy lắp ráp mới tại Ấn Độ và có kế hoạch xây dựng thêm một cơ sở ở Indonesia, dự kiến khởi động vào cuối năm nay.﻿

Ngoài ô tô điện, theo báo cáo chưa kiểm toán, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý 2 là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước.



Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.



Trong quý II/2025, VinFast đạt tổng doanh thu 16.609 tỷ đồng (663 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý I/2025 và tăng 91,6% so với quý II/2024.﻿