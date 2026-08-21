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Bản năng làm cha của Ronaldo trỗi dậy trong khoảnh khắc siêu sao bảo vệ con trai đã cao lớn hơn cả mình, video hút hơn 7 triệu lượt xem

| | Lifestyle

Bản năng làm cha của Ronaldo trỗi dậy trong khoảnh khắc siêu sao bảo vệ con trai đã cao lớn hơn cả mình, video hút hơn 7 triệu lượt xem

Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ chú ý với khoảnh khắc đầy tình cảm bên cậu con trai Cristiano Jr. trong trận đấu của Al Nassr.

Gần đây, một khoảnh khắc đời thường của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và con trai cả Cristiano Jr. đang gây chú ý, thu hút hơn 7 triệu lượt xem và bình luận trên MXH. Video ghi lại cảnh Ronaldo và con trai cùng xuất hiện trong khu vực VIP để theo dõi trận đấu của Al Nassr. Dù Cris Jr. giờ đây đã sở hữu vóc dáng cao lớn, gần như vượt qua cha, CR7 vẫn không ngừng để mắt tới cậu con trai.

Trong lúc trận đấu diễn ra, Cristiano Jr. tiến về phía khu vực ban công để chào hỏi và tương tác với những người hâm mộ bên dưới. Ngay lập tức, Ronaldo chú ý đến hành động của con. Siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng bước tới, ra hiệu để Cris Jr. lùi lại khỏi khu vực ban công. Ronaldo sau đó tiếp tục đứng gần con trai, quan sát và đảm bảo cậu bé ở vị trí an toàn.

Bản năng làm cha của Ronaldo trỗi dậy trong khoảnh khắc siêu sao bảo vệ con trai đã cao lớn hơn cả mình, video hút hơn 7 triệu lượt xem- Ảnh 1.

Ronaldo nhắc nhở con trai giữ an toàn ở khu vực ban công (Ảnh: instablog9ja)

Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đủ khiến nhiều người thích thú. Bởi Cristiano Jr. không còn là cậu nhóc nhỏ bé thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha như trước. Ở tuổi thiếu niên, con trai cả của Ronaldo đã phát triển vượt trội về chiều cao và đang theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Thế nhưng, trong mắt CR7, Cris Jr. dường như vẫn luôn là cậu con trai cần được bố bảo vệ. Hình ảnh này cũng cho thấy một khía cạnh khác của Ronaldo ngoài sân cỏ. Trên sân, anh nổi tiếng với sự quyết liệt, bản lĩnh và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Nhưng khi ở bên các con, ngôi sao Al Nassr lại thường xuyên thể hiện sự quan tâm và cẩn trọng của một người cha.

Bản năng làm cha của Ronaldo trỗi dậy trong khoảnh khắc siêu sao bảo vệ con trai đã cao lớn hơn cả mình, video hút hơn 7 triệu lượt xem- Ảnh 2.

Cậu cả nhà Ronaldo đã cao vượt cả bố (Ảnh: IGNV)

Đặc biệt, Ronaldo nhiều lần xuất hiện cùng Cristiano Jr. trong các trận đấu, buổi tập và những sự kiện liên quan đến bóng đá. Cậu con trai cả cũng được xem là người có ảnh hưởng lớn tới niềm đam mê bóng đá của CR7, khi sớm theo cha tập luyện và thi đấu ở các cấp độ trẻ.

Trong khoảnh khắc mới nhất, điều khiến người hâm mộ chú ý không phải một bàn thắng hay pha xử lý trên sân, mà đơn giản là phản xạ rất nhanh của Ronaldo khi thấy con trai tiến quá gần ban công. Cris Jr. có thể đã cao lớn gần bằng cha, nhưng dường như có một điều vẫn chưa thay đổi: với Cristiano Ronaldo, con trai vẫn luôn là cậu bé mà anh cần phải để mắt tới.

Theo Tú Tú

Đời sống Pháp luật

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