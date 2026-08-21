Nam diễn viên trăm tỷ đi bán bún khắp TP.HCM, vừa lên tiếng thông tin ở ẩn vì phá sản

Mạc Văn Khoa bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội những ngày qua, nhưng lần này không phải vì một vai diễn mới. Một đoạn video lan truyền cho rằng nam diễn viên "vỡ nợ 100 tỷ đồng", phải đóng cửa chuỗi bún đậu mắm tôm và ở ẩn vì khó khăn tài chính. Thông tin nhanh chóng gây xôn xao, đến mức chính người thân của Mạc Văn Khoa cũng gọi điện hỏi thăm.

Trước những thông tin này, Mạc Văn Khoa đã trực tiếp lên tiếng. Nam diễn viên cho biết anh biết chuyện sau khi được bà xã gửi cho đoạn clip đang lan truyền trên mạng. Điều khiến anh bất ngờ là bản thân không biết mình vỡ nợ từ khi nào, trong khi trên mạng đã xuất hiện thông tin về khoản nợ lên tới 100 tỷ đồng.

Mạc Văn Khoa khẳng định thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng là sai sự thật

Mạc Văn Khoa khẳng định thông tin anh vỡ nợ, phải đóng cửa chuỗi bún đậu mắm tôm là sai sự thật. Theo nam diễn viên, việc một số cơ sở dừng hoạt động không đồng nghĩa với chuyện kinh doanh thất bại. Có nơi đã hết hợp đồng mặt bằng sau nhiều năm hoạt động, có nơi được đóng để chuyển sang địa điểm mới rộng rãi hơn hoặc thay đổi mô hình. Một số trường hợp khác là do việc hợp tác giữa các bên không còn phù hợp.

Đáng chú ý, Mạc Văn Khoa cũng phủ nhận việc anh "ở ẩn" vì vỡ nợ. Nam diễn viên cho biết thời gian qua bản thân chủ động tiết chế việc xuất hiện trên truyền hình và phim ảnh vì từng có giai đoạn xuất hiện quá dày, trong khi năng lượng và vai diễn chưa khiến anh hài lòng. Hiện tại, anh muốn chọn lọc công việc kỹ hơn và đang ấp ủ một dự án điện ảnh mới.

Mạc Văn Khoa cho biết bản thân chọn lọc chương trình để xuất hiện thay vì tần suất dày đặc như trước. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng muốn tập trung cho vai diễn mới sắp tới

Diễn viên visual độc lạ và kinh doanh mát tay

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng). Nam diễn viên được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Cười Xuyên Việt, từ đó từng bước có thêm cơ hội trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh.

Dù không sở hữu ngoại hình quá nổi bật nhưng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, Mạc Văn Khoa nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà làm phim hài chú ý. Anh thường đảm nhận các vai diễn hài, tạo hình "xấu lạ" trong nhiều tác phẩm như Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Lật Mặt: Nhà Có Khách, Cua Lại Vợ Bầu, 30 Chưa Phải Là Tết, Lật Mặt: 48H... Những vai diễn mang màu sắc hài hước, có phần "lầy lội" trở thành dấu ấn quen thuộc của nam diễn viên.

Những vai diễn hài, lầy lội góp phần tạo nên thương hiệu cho Mạc Văn Khoa

Bên cạnh diễn xuất, Mạc Văn Khoa còn được biết đến với vai trò một nghệ sĩ kinh doanh khá thành công. Năm 2019, anh bắt đầu mở quán bún đậu mắm tôm, ban đầu từ một cơ sở nhỏ rồi dần mở rộng thành chuỗi. Món ăn bình dân này nhanh chóng trở thành một nguồn thu khác của gia đình Mạc Văn Khoa. Tuy nhiên, chính sự phát triển của chuỗi quán cũng kéo theo không ít lời đồn về khả năng kiếm tiền của nam diễn viên.

Từng có thông tin cho rằng chuỗi bún đậu của Mạc Văn Khoa thu tới 2 tỷ đồng mỗi ngày. Nam diễn viên sau đó phải lên tiếng phủ nhận, thậm chí đưa ra phép tính khá đơn giản: nếu mỗi suất có giá khoảng 70.000 đồng thì để đạt doanh thu 2 tỷ đồng/ngày phải phục vụ khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Anh cho rằng con số này không thực tế.

Mạc Văn Khoa từng chia sẻ kinh doanh bún đậu chủ yếu là công việc phụ cùng gia đình, còn nghệ thuật vẫn là công việc chính. Dù vậy, từ một quán ăn nhỏ, thương hiệu đã phát triển qua nhiều năm và trở thành một phần đáng kể trong cuộc sống của nam diễn viên.

Sau nhiều năm, Mạc Văn Khoa mở rộng kinh doanh các món mới trong cửa hàng bún đậu của mình

Chuyện tình bên bà xã ngoài ngành

Phía sau công việc, Mạc Văn Khoa có cuộc sống gia đình khá ổn định bên bà xã Thảo Vy, thường được biết đến với biệt danh Vy Pumpe.

Cặp đôi bắt đầu yêu nhau từ năm 2015, thời điểm Mạc Văn Khoa vẫn chưa nổi tiếng và sự nghiệp còn nhiều khó khăn. Thảo Vy được cho là đã đồng hành cùng nam diễn viên từ những ngày đầu, thường xuyên chăm sóc và hỗ trợ anh trong công việc.

Sau khoảng 7 năm bên nhau, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2022. Trước đó, cặp đôi đã có con gái đầu lòng. Hôn lễ được tổ chức tại quê nhà Hải Dương và sau đó có tiệc báo hỷ ở TP.HCM.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, tạo nên hình ảnh một gia đình khá giản dị, vui vẻ.

Mạc Văn Khoa và bà xã đã có hơn 1 thập kỷ bên nhau

Mạc Văn Khoa thường xuyên dắt bà xã tham gia sự kiện giải trí

Ảnh: FBNV