Bán nhà, mất hàng chục tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo PaynetCoin

18-08-2025 - 16:50 PM | Smart Money

Chơi tiền ảo nhưng mất tiền thật, nhiều nạn nhân vì thấy lợi nhuận quá cao đã đầu tư số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn các đối tượng là tạo lập những sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo, sau đó sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư.

Những câu chuyện của chính các nạn nhân trong đường dây tiền ảo có quy mô lớn nhất từ trước tới đến nay, tiền ảo PaynetCoin, đã chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Một người đàn ông quê tại tỉnh Bắc Ninh, đầu tư 1 tỷ đồng từ 2 tháng trước cho các đối tượng đại lý. Hoa hồng hàng tháng hấp dẫn, những quảng cáo đã có nhiều người đã thành công đầu tư vào đây khiến anh tin theo.

Anh đầu tư hết tiền tiết kiệm của gia đình, sau đó vay thêm ngân hàng để đầu tư. Anh chưa rút bất cứ đồng tiền lãi nào vì đối tượng cho biết nếu rút ra sẽ mất phí cao, càng để lâu, sinh lời càng cao.

Tham lợi nhuận, tham làm giàu nhanh cũng là thừa nhận của một người đàn ông khác, cán bộ đã nghỉ hưu. Ông thậm chí bán nhà, dồn toàn bộ tiền tích cóp thời gian đi làm để đầu tư, tổng cộng 10 tỷ đồng.

Hiện tất cả nạn nhân như ông đều không thể đăng nhập vào hệ thống và các trang giao dịch tiền ảo của các đối tượng.

Nạn nhân thuộc nhiều tỉnh, thành, làm nhiều công việc thuộc các lĩnh vực khác nhau, có cả những người nông dân, có những nhân viên văn phòng...

Các đối tượng hoạt động theo mô hình đa cấp, mỗi 1 cấp, 1 nhánh lại có những đối tượng chuyên phát triển hệ thống khách hàng, tìm đủ cách mời gọi, lôi kéo các nhà đầu tư.

Trung tá Hoàng Tùng (Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Quy mô rất phức tạp, hệ thống bảo mật chống xâm nhập rất tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc đấu tranh, triệt phá. Lợi dụng lòng tin của người dân để tạo nên những đồng tiền không có giá trị, chiếm đoạt của người dân".

Hàng trăm nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo liên quan đường dây tiền ảo này. Tất cả đều nhận thấy mình đã sập chung 1 bẫy lợi nhuận các đối tượng giăng ra. Đồng tiền tương lai chưa thấy đâu, làm giàu từ tiền ảo cũng chưa thấy đâu, chỉ thấy sự hối hận khi đã tin vào những hứa hẹn viển vông của các đối tượng.

Theo cơ quan công an, tất cả những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận vượt 15% mỗi năm đều có dấu hiệu lừa đảo.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề nghị các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuyệt đối không liên hệ dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên các trang mạng xã hội để hỗ trợ lấy lại tiền, mà cần kịp thời liên hệ cơ quan công an gần nhất.

Theo Nguyễn Ngân

VTV.vn

