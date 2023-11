Bán nhà trong thành phố, vợ chồng về ngoại ô xây biệt thự 500m2 sống tự do, chỉ làm 4 tiếng/ngày

Tháng 6 năm nay, cặp vợ chồng Vương Hiểu Phong và Vương Phong đã chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống, sau khi bán căn nhà ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, họ sống trong căn biệt thự song lập và có một tầng hầm. Diện tích nhà là 360m2, trong khi diện tích sân vườn là 215m2.

Vợ chồng Vương Hiểu Phong và Vương Phong dọn về ngoại ô sinh sống

Khi mới dọn đến căn nhà này, cặp đôi đã dành 3 tuần để hoàn thành việc cắt dọn cây cỏ và sửa sang lại không gian sống. Sau đó, họ liên hệ với đội ngũ KTS để xây dựng căn nhà mơ ước.

Đối với cặp vợ chồng sinh vào những năm 70, một căn biệt thự thay thế cho ngôi nhà ở vùng nội thành tấp nập chính là sự khởi đầu mới. Mà theo cách Vương Hiểu Phòng nói: "Khi đến tuổi trung niên, con người sẽ luôn có sự thay đổi".

Năm 2015, thay đổi đầu tiên của vợ chồng Vương Hiểu Phong - Vương Phong là từ chức và bắt đầu kinh doanh riêng khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Năm 2021, cặp đôi cân nhắc chuyển ra vùng ngoại ô sinh sống.

Họ nhớ lại: "Bấy giờ, chi phí thuê văn phòng cho công việc kinh doanh riêng ở trung tâm thành phố Thượng Hải đắt đỏ. Sau dịch bệnh, một số dự án của chúng tôi đã bị tạm dừng, chậm tiến độ hoặc tệ hơn là huỷ bỏ. Với những thăng trầm này, chúng tôi phải không ngừng thay đổi công việc kinh doanh và suy nghĩ: 'Còn điều gì tệ có thể xảy ra?'.

Mặt khác, chúng tôi nghĩ về quãng thời gian trước và thấy rằng trong quá khứ, cả hai luôn bận rộn. Khi chúng tôi lái xe từ trung tâm thành phố ra ngoại ô để xem nhà, cảnh quan dọc đường dần thay đổi. Cây cối ngày càng nhiều, bầu trời trong xanh hơn. Đến một cây cầu, chúng tôi chính thức đến vùng đất cách xa thành phố ồn ào, cảm nhận sức sống tràn đầy và bình yên. Từ đó, chúng tôi muốn nửa đời sau mình sẽ sống trong căn nhà ở ngoại ô, sống chậm lại một chút".

Nghĩ là làm, họ nhanh chóng bán căn nhà trong thành phố. Tiếp theo, họ xây dựng căn biệt thự này với hy vọng kết hợp làm nhà ở và văn phòng.

Nói về yêu cầu thiết kế nhà của gia chủ, KTS đảm nhiệm thi công biệt thự cho biết: "Có 2 điểm mấu chốt của việc cải tạo nhà. Thứ nhất, làm sao để tạo ra bầu không khí thiên nhiên ở phía trước và phía sau của biệt thự. Tiếp theo, làm sao để xây dựng căn nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của vợ chồng, mà còn tạo ra không gian sinh hoạt chung rộng lớn, nơi họ có thể làm việc và giao lưu với bạn bè".

Đến thăm căn biệt thự của vợ chồng Vương Hiểu Phong và Vương Phong, bạn sẽ được dẫn đi trên khoản sân rộng lớn. Hai bên đường được lát những viên đá nhỏ và trồng nhiều cây xanh.

Lối vào nhà của gia đình

Khi mùa thu đến, góc sân ở hướng Nam là nơi thích hợp để họ tổ chức tiệc nướng với bạn bè. Trong khoảng sân này, ngoài bàn ghế, đội ngũ KTS còn thiết kế ghế ngồi làm từ xi măng để làm nơi tụ tập cho gia đình, bạn bè

Phút giây thư giãn của cặp đôi trong căn biệt thự

Tầng một bố trí phòng khách, phòng bếp và phòng thiền. Vợ chồng Vương Hiểu Phong cho rằng phòng thiền là khu vực quan trọng bậc nhất trong nhà. Thêm vào đó, khi bước xuống tầng hầm, bạn sẽ đến không gian rộng rãi - nơi cặp đôi biến chúng thành phòng làm việc và gặp gỡ cộng sự, khách hàng tại gia. Cả hai mong muốn thiết kế khu vực làm việc thoải mái và thư giãn. Được biết sau khi dọn đến nhà mới, mỗi ngày hai vợ chồng chỉ dành 4 tiếng cho công việc.

Vương Hiểu Phong cho biết: "Chúng tôi không thích những phòng làm việc quá truyền thông, cứng nhắc và quá trang trọng. Do đó, chúng tôi đã mua nhiều sofa và ghế đệm. Như thế mọi người có thể ngồi xung quanh và thảo luận công việc với nhau một cách thoải mái, từ đó cải thiện năng suất nhiều hơn".

Phòng khách được kết nối mở với phòng bếp, đặt tại tầng 1

Phòng thiền của đôi vợ chồng

Tầng hầm được tận dụng làm khu vực làm việc tại nhà

Nhiều khi bàn bida có thể tận dụng làm khu vực làm việc

Tầng 2 chủ yếu dùng để đặt phòng ngủ

Cầu thang di chuyển giữa các tầng được sơn màu xanh lá nổi bật

Sau khi chuyển đến căn nhà ở vùng ngoại ô, Vương Hiểu Phong cho biết cuộc sống tinh thần và thể chất của mình đều cải thiện đáng kể. Cô hiểu thêm giá trị của hai chữ "tự do". Cô giải thích: "Bạn có thể không cần đạt được tự do tài chính. Quan trọng hơn cả là cách chúng ta tự do lựa chọn lối sống mình thích sau khi làm việc chăm chỉ".

Nhiều người bạn của vợ chồng Vương Hiểu Phong cũng nói rằng, họ thật ngu ngốc khi lựa chọn chuyển đến sống tại vùng ngoại ô xa xôi, thiếu thốn tiện nghi. Đáp lại những lời nói này, người vợ cho biết: "Tôi chỉ nói rằng bản thân thấy vui khi tận hưởng không khí trong lành, mây trắng và bầu trời đầy sao. Tôi thấy đây là một loại tự do trong cuộc sống rất tốt, ở đây chúng tôi được tự do tiếp xúc với thiên nhiên".

Nguồn: Toutiao