"Bản sao" Hà Tăng giữ da căng mịn như tuổi 20 nhờ loại quả "bổ như sâm" giá chỉ bằng 2 cốc trà đá

Hà Trúc, tên đầy đủ là Lê Hà Trúc, là một beauty blogger và người mẫu ảnh nổi tiếng tại Việt Nam. Với khuôn mặt thanh thoát, nụ cười rạng rỡ và phong cách thời trang tinh tế, cô không ít lần được công chúng gọi là "Hà Tăng phiên bản mới". Nhưng không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Hà Trúc còn có lối sống lành mạnh, chú trọng đến việc ăn uống, chăm sóc da, khiến nhiều chị em ngưỡng mộ và học hỏi.

Mới đây, Hà Trúc đã chia sẻ một món ăn mà cô gọi là "món gầy", giúp duy trì làn da khỏe đẹp và vóc dáng thon gọn. Đó là pasta bí ngòi ăn kèm tôm. Nguyên liệu chính là bí ngòi, loại quả được mệnh danh "bổ như sâm" với hàm lượng dinh dưỡng phong phú.

Cô nói: "Điểm sáng của món mì này là bí ngòi, thay vì dùng toàn bộ mì, mình sẽ dùng bí ngòi thay thế, cực ngon và tốt cho sức khỏe".

Bí ngòi – “siêu thực phẩm” giúp nuôi dưỡng collagen và giữ gìn vóc dáng

Bí ngòi chứa đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe. Đây là một lựa chọn tuyệt vời thay thế mì ống truyền thống, đặc biệt với những ai đang muốn giảm cân hoặc ăn kiêng lành mạnh.

Lê Hà Trúc dùng bí ngòi để giảm lượng tinh bột tiêu thụ, vừa giúp giảm cân, vừa làm đẹp da hiệu quả.

1. Giúp bạn cắt giảm lượng calo

Bí ngòi có hàm lượng calo thấp, chỉ với khoảng 33 calo cho mỗi quả cỡ trung bình, nhưng lại giàu dưỡng chất, giúp bạn có cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều năng lượng. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm cách kiểm soát cân nặng hoặc muốn giảm calo trong chế độ ăn hàng ngày.

Bí ngòi thường được dùng để thay thế mì ống thông thường bằng "zoodles" (mì làm từ bí ngòi), giúp giảm đáng kể lượng calo nạp vào. Cụ thể, 1 cốc zoodles chỉ có khoảng 30-40 calo, trong khi mì ống lúa mì có thể chứa tới 200 calo mỗi khẩu phần. Bằng cách này, bạn có thể thưởng thức món ăn yêu thích mà vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn.

2. Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tiêu hóa là chất xơ, và bí ngòi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Mỗi quả bí ngòi cỡ trung bình chứa khoảng 2 gam chất xơ, giúp tăng cường nhu động ruột, giảm táo bón và hạn chế nguy cơ mắc bệnh đường ruột như viêm ruột hoặc ung thư đại trực tràng.

Chất xơ trong bí ngòi không chỉ giúp điều chỉnh quá trình tiêu hóa mà còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Các vi khuẩn có lợi trong ruột cần chất xơ để phát triển mạnh mẽ, từ đó giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và chống lại các bệnh viêm nhiễm.

3. Tăng cường hệ miễn dịch

Bí ngòi chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Với gần 30% nhu cầu vitamin C hàng ngày cho phụ nữ trưởng thành và 25% cho nam giới, bí ngòi hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào bạch cầu - "lực lượng" bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và vi rút. Hơn nữa, vitamin C còn giúp mô lành nhanh hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể.

4. Hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu

Bí ngòi chứa vitamin B6, sắt và vitamin C – ba dưỡng chất quan trọng giúp ngăn ngừa thiếu máu. Vitamin B6 và sắt là các yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất hồng cầu, trong khi vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.

Thiếu máu có thể dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và thậm chí đe dọa đến tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng. Vì vậy, bổ sung bí ngòi vào chế độ ăn uống có thể giúp bạn duy trì mức năng lượng ổn định và sức khỏe tốt.

5. Bảo vệ sức khỏe mắt

Ngoài cà rốt, bí ngòi cũng là một "siêu anh hùng" cho thị lực nhờ chứa lutein, zeaxanthin - hai loại carotenoid quan trọng giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do ánh sáng xanh và tia UV.

Các nghiên cứu cho thấy, lutein và zeaxanthin có khả năng cải thiện hoặc thậm chí ngăn ngừa các vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), đục thủy tinh thể. Việc bổ sung bí ngòi vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ mắt, đặc biệt là khi bạn tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử.

6. Nuôi dưỡng và tái tạo collagen, giúp da căng mịn

Bí ngòi là nguồn cung cấp vitamin C, hỗ trợ sản xuất collagen - một loại protein quan trọng giúp duy trì độ săn chắc và đàn hồi của da. Collagen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo các mô liên kết, mạch máu và sụn khớp, giúp da luôn căng bóng, mịn màng.

Vitamin C trong bí ngòi còn giúp ức chế các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa quá trình lão hóa da, giúp da duy trì độ tươi trẻ.